Covid, sono 499 le nuove vittime. Cresce il rapporto tamponi-contagiati, calano i ricoveri

ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 12.756, sulla base di 118.475 tamponi, 499 i morti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza e’ di 61.739. Sale leggermente il rapporto tamponi-contagiati che va al 10,8% dal 9,9% di ieri. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 14.842, su 149.232 tamponi, mentre le vittime erano state 634.

Continua il calo delle terapie intensive: sono 3.320 quelle occupate per Covid in Italia, 25 in meno rispetto a ieri. I ricoveri ordinari calano invece di 428 unità, scendendo quindi a 29.653.