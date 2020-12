Covid, Mattarella e Conte: “Servono misure europee per scongiurare la terza ondata”

ROMA – Durante la videoconferenza tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte e i ministri Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri ed Enzo Amendola, è emersa la necessità di “un segnale europeo” per “misure comuni per scongiurare la terza ondata” da Covid, anche dal punto di vista del coordinamento delle misure come le quarantene per chi va all’estero, viaggi e rientri nello Stato di residenza.

