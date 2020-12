Su Lancet i risultati del vaccino anti Covid di Oxford, Astrazeneca e Irbm

ROMA – Un vaccino sicuro ed efficace contro il Covid-19 sintomatico, in grado di mettere al riparo da malattia grave e necessità di ospedalizzazione: sono le indicazioni emerse da un’analisi dei test del prodotto realizzato da Università di Oxford, AstraZeneca e Irbm, diffuse dalla rivista The Lancet.

In una nota che dà conto della pubblicazione si riferisce che lo studio si basa su 11.636 casi, con sperimentazioni nel Regno Unito e in Brasile condotto dall’Università di Oxford.

AstraZeneca ha ricordato i risultati diffusi il 23 novembre, secondo i quali il vaccino è efficace in media nel 70,4 per cento dei casi. Nella nota, diffusa dal gruppo farmaceutico, si evidenzia poi il fatto che finora non sono emersi casi di infezioni gravi o ricoveri ospedalieri tra le persone sottoposte al test.