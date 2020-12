Dopo l’addio al M5s, quattro eurodeputati entrano nel gruppo dei Verdi

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato e Ignazio Corrao entrano ufficialmente nel gruppo dei Verdi in Parlamento europeo. Lo annuncia oggi Ignazio Corrao in conferenza stampa al Parlamento europeo: “Abbiamo partecipato alla prima riunione del gruppo dei Verdi in cui è stata stabilita la nostra entrata nel gruppo”, ha dichiarato l’eurodeputato.



“Abbiamo continuato a collaborare molto strettamente con i Verdi e abbiamo portato avanti battaglie comuni”, ha continuato. Corrao ha spiegato che il gruppo dei Verdi permette ai quattro eurodeputati di portare avanti le battaglie per cui sono stati votati dai cittadini italiani.



Evi ha aggiunto: “Oggi è un giorno importante, entrare nel gruppo dei Verdi significa iniziare a poter incidere concretamente nel processo legislativo europeo“.



Con l’addio al Movimento 5 stelle, i quattro eurodeputati entrano a fare parte di un gruppo che si basa “sulla trasparenza, sulla collaborazione, sulla parità di genere e sul lavoro di squadra”, ha ribadito Evi. “Dobbiamo fare la differenza per un’Europa aperta e trasparente. All’interno dei Verdi noi potremo fare questo”, ha concluso l’eurodeputata.