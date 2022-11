VIDEO | Vasco Rossi ritira la Lupa Capitolina: “Roma ti ho conquistata”

ROMA – Una vita ‘al massimo’, una carriera costellata di premi e oggi è arrivata anche la massima onorificenza della Lupa Capitolina. Vasco Rossi l’ha ricevuta dalle mani di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, questo pomeriggio nella sala Giulio Cesare del Campidoglio. Seconda tappa di una ‘Vacanza Romana’ aperta ieri con l’anteprima al The Space – Cinema Moderno del film concerto ‘Vasco Live – Roma Circo Massimo’, al cinema il il 14, 15 e 16 novembre (distribuzione Adler Entertainment).

LE PAROLE DI VASCO E DEL SINDACO GUALTIERI

“Permettetemi di portarmi a casa questa preziosa statuetta. Ce l’ho fatta. Roma ti ho conquistata”, ha detto Vasco ritirando la Lupa. Emozionato, “orgoglioso e fiero, il Blasco ha dedicato il riconoscimento al padre, che “non ha visto tutto questo, tutto quello che ho fatto”.

“Per noi, per la Capitale, per me personalmente è un grande onore e piacere accogliere Vasco Rossi. Una grande personalità che questa città e i romani amano particolarmente. Ha dato tantissimo alla cultura, all’arte e alla musica italiana e tantissimo a questa città con concerti straordinari”, ha commentato Gualtieri.

Il primo cittadino ha, poi, aggiunto: “È un amore che oggi non gli consente più di girare Roma, come ha scritto in quel bellissimo post, come amava fare all’inizio degli Anni 80”. Una passione costante testimoniata dal successo dei live al Circo Massimo, come ha ricordato lo stesso sindaco.

Alla premiazione erano presenti anche Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda, e Miguel Gotor, assessore alla Cultura. Entrambi orgogliosi di poter premiare un artista che ha segnato la storia musicale della Capitale.

LA STORIA DI VASCO E ROMA

Dal PalaEur degli Anni 85 e 87 al primo stadio: il Flaminio nel 1990, l’anno della consacrazione a rockstar indiscussa nel panorama nostrano. Poi lo stadio Olimpico. Al 2018 sold out per 20 volte. Ultima tappa di questa cavalcata i due live dello scorso 11 e 12 giugno al Circo Massimo.

IL FILM CONCERTO AL CIRCO MASSIMO

Due date evento che hanno raccolto 140mila fan. Il racconto in pellicola di quanto successo all’arena dei gladiatori, diretto da Pepsy Romanoff, uscirà anche in versione 2cd live, doppio dvd, blu-ray e vinile il 25 novembre.

Nello stesso giorno, si apriranno le vendite generali per il tour negli stadi del 2023, annunciato dal Blasco ieri sera al The Space davanti ai tantissimi fan presenti sin dal primo pomeriggio in trepidante attesa.

Anche oggi, decine di appassionati si sono appostati in Campidoglio per accogliere il loro idolo al coro di “Olè Olè Olè Vasco Vasco”. Cori da stadio per una rockstar che è ormai leggenda.

