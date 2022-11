Video| Nella sede dell’Asi prende il via la quinta edizione di ‘Space week’

ROMA – È iniziata oggi la quinta edizione della Space Week 2022 – Beyond the Horizon, la due giorni dedicata a ricerca e innovazione nel settore spaziale. Istituita nel 2013 la Space Week torna in presenza con una particolare attenzione all’informazione sulle opportunità di finanziamento disponibili e quelle attese. L’edizione 2022 conta oltre 300 registrati provenienti da 15 Paesi differenti. Un’occasione per discutere sullo stato dell’arte e delle possibili novità in ambito spaziale e di opportunità per la creazione di nuove collaborazione e partnership, infatti durante l’evento vengono promossi incontri e attività per università, centri di ricerca, ricercatori, industria, PMI, startup e incubatori, finanza e amministrazioni pubbliche.

Tema centrale di questa prima giornata l’International horizon europe space infoday, durante il panel della mattina infatti sono state presentate le politiche che hanno portato alla definizione del prossimo Programma di Lavoro 2023-2024 in pubblicazione entro metà dicembre. “La Space Week rappresenta per la comunità scientifica italiana della ricerca nel settore spazio un’opportunità per venire a conoscenza delle forme di finanziamento del prossimo futuro riguardo all’interno del programma quadro Horizon Europe finanziato dalla Commisione europea”, spiega Valentina Fioroni, punto di contatto nazionale Cluster 4 Horizon Europe.

INCONTRI BUSINESS TO BUSINESS TRA LE IMPRESE



Nel secondo panel invece è stata presentata Cosmos4Eu, la nuova rete di National contact point spaziali, con un focus sulle sinergie previste tra le principali piattaforme tecnologiche attive nel settore, e uno sguardo alle opportunità offerte dal Consiglio europeo dell’innovazione (EIC) – Pathfinder, Transition e Accelerator. Nei pomeriggi delle due giornate si terrà il brokerage event che offrirà la possibilità di incontri business to business fra le imprese presenti. “Questo evento è stato voluto proprio per rappresentare un punto d’unione in cui quelli che sono i bandi della Comunità europea e quindi le opportunità che vengono pubblicate riescano ad attrarre l’interesse delle aziende. Aziende che possono trovare la possibilità sia di sviluppare loro delle idee sia di fare networking, non a caso parallelamente alla presentazione dei bandi c’è anche una sessione dove le aziende si incontrano per creare sinergie e collaborazioni. Istituzioni, centri di ricerca, accademie, aziende qui possono collaborare insieme per ottenere il massimo per il nostro Paese”, dice Claudio Testani, Senior project manager, space, technology and innovation di Apre.





EVENTO IMPORTANTE PER TUTTO IL SISTEMA PAESE

Per questo la Space Week è un evento importante non solo per il mondo delle imprese, della ricerca, dell’università e per le amministrazioni pubbliche, ma per tutto il sistema Paese perché è il momento in cui si possono trovare i fondi, ma anche le partnership per concretizzare progetti in cantiere. Nel Cluster 4 per la Destination Spazio 2021-2022 l’Italia ha ottenuto un grande successo basti pensare che il 31,75% dei progetti presentati è stato finanziato riuscendo ad ottenere l’8,8% di tutto il budget messo a disposizione dai bandi per il biennio 2021-2022. Organizzata da Apre, Agenzia per la promozione della ricerca europea e dall’Asi, Agenzia spaziale italiana, che ospita anche l’evento, la Space Week vede la co-organizzazione del Forum nazionale Copernicus, Lazio Innova, dal progetto Cosmos4He, Horizon europe space national contact point network e da Enterprise europe network, Een, con il supporto della Commissione Europea.

