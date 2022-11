Prima la truffa, poi a tutto gas su una Porsche (e senza patente)

MODENA – Era iniziato come un normale controllo su un’auto che andava troppo forte e infilava un sorpasso azzardato dietro l’altro, ma alla fine il conducente si è visto contestare, oltre alla guida senza patente e a varie violazioni al Codice della strada, anche il reato di ricettazione, visto che guidava una Porsche risultata il provento di una truffa. A denunciare l’uomo, un 33enne residente in Lombardia e con precedenti penali per truffa, emissione di fatture false e invasione di terreni ed edifici, è stata, nella serata di venerdì, la Polizia stradale di Modena.

AL 33ENNE CONTESTATE RICETTAZIONE E VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Gli agenti, ricostruisce la Questura modenese, erano in servizio sull’autostrada A1 tra Modena e Parma, quando hanno controllato “una Porsche che viaggiava a velocità sostenute e con comportamenti inadeguati per la sicurezza, con continui e repentini cambiamenti di corsia per effettuare sorpassi”. Dagli accertamenti svolti sul posto è inoltre emerso che l’auto “era oggetto di una truffa ai danni di un privato che l’aveva messa in vendita su siti specializzati e aveva ricevuto in pagamento un assegno circolare non trasferibile, risultato completamente falso dopo il passaggio di proprietà”. Per questo motivo, l’uomo frodato aveva subito sporto denuncia ad un ufficio di Polizia della provincia di Roma. Quanto al conducente, è risultato anche sprovvisto della patente, revocata nel 2012 e mai riottenuta. Alla fine l’auto è stata sequestrata, mentre il 33enne è stato denunciato a piede libero per ricettazione e si è anche visto contestare la guida senza patente, per cui è prevista una sanzione amministrativa di oltre 5.000 euro, e varie violazioni al Codice della strada. L’auto, fa infine sapere la Questura, nei prossimi giorni sarà restituita al proprietario, già contattato dalla Polstrada di Modena.

