A Bologna il Capodanno della Formazione digitale: appuntamento dal 16 al 18 novembre

ROMA – Bologna si prepara ad accogliere due eventi formativi targati Search On Media Group. Dal 16 al 18 novembre nelle sale del Palazzo Re Enzo si svolgeranno ‘Social Media Strategies’ – appuntamento di riferimento per i professionisti dei social media e del web marketing – e ‘SMConnect’ – l’evento avanzato per i professionisti del digital marketing.

“Quest’anno saremo nel cuore della città di Bologna con i nostri eventi formativi per i professionisti di

settore” afferma Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group. “Con Social

Media Strategies e SMConnect andremo a realizzare anche quest’anno il Capodanno della

Formazione Digitale, per offrire tre giornate utili a formarsi trasversalmente, grazie agli interventi di

alcuni dei principali esperti sia del social media che del digital marketing, ma anche per incontrarsi da

tutta Italia e tracciare insieme nuove prospettive per il settore.” Prosegue poi Lombardo: “Nella tre

giorni parleremo anche del CCNL presentato in occasione del 18° Congresso Nazionale della UIL lo

scorso ottobre, per proseguire il lavoro di raccolta delle istanze del settore e portarle all’interno del

dialogo aperto da Search On con le istituzioni”.



IL CAPODANNO DELLA FORMAZIONE DIGITALE

Il tutto è infatti riunito, per il secondo anno consecutivo, sotto l’insegna del Capodanno della

Formazione Digitale, un’iniziativa creata dagli eventi Social Media Strategies e SMConnect e

realizzata con la collaborazione di #InEmiliaRomagna. Lo scopo del Capodanno è di promuovere una formazione digitale a 360°, in cui prevalgano lo scambio e la commistione tra materie e argomenti relativi a professioni diverse del settore digitale, contribuendo così a formare figure professionali agili in un mercato mutevole ed esigente. Tra gli ospiti di questa edizione del Capodanno, nella giornata del 17 novembre, anche la digital media company Show Reel Media Group con Laura Gusmeroli (Client Director di Show Reel Agency) e i creator digitali Casa Surace e Raissa e Momo, parte del roster della talent agency Show Reel Factory, che andranno ad aggiungersi ad altri esperti e personalità di rilievo del panorama digitale.



Non mancheranno i momenti di networking, sia dal vivo che online grazie alla WebApp e

piattaforma interattiva ibrida.io che ospiterà gli appuntamenti. Tra i servizi disponibili per i

partecipanti, e per le aziende e agenzie presenti, anche lo Speed Meeting, una formula di

incontri b2b informali, e il servizio di Digital Job Placement, che consente a domanda e offerta

di lavoro digitale di incontrarsi concretamente, con la possibilità di predisporre e svolgere

colloqui in presenza e online durante gli eventi del Capodanno.

GLI SPONSOR

Sedici gli sponsor dell’evento, tra i quali saranno presenti in area espositiva Hoepli, Sticker Mule,

Active Powered, Host e Host Analytics, Dario Flaccovio Editore, Polimeni Legal, Melascrivi e

iSmartFrame e WMF. Tragli altri sponsor ricordiamo anche Filoblu, Qonto, Emplify, PosizioneUno, Search On Consulting e Caviro. Previsti inoltre momenti di intrattenimento, grazie ad artisti e performer, e opportunità di relax e socialità organizzate appositamente per l’occasione in favore di partecipanti e aziende.

IL PUNTO SUL FUTURO DELLE PROFESSIONI DIGITALI



In occasione del Capodanno della Formazione Digitale, nella Sala Plenaria, troverà spazio

anche un momento dedicato alla discussione della proposta di Contratto Collettivo Nazionale

del Lavoro per il settore Digital-Tech, presentata da Cosmano Lombardo, founder e CEO di

Search On e ideatore del WMF, al 18° Congresso Nazionale della UIL, con un discorso volto a

portare per la prima volta le istanze dei lavoratori del digitale all’attenzione di un sindacato

nazionale.

SI PARTE CON SOCIAL MEDIA STRATEGIES



Si comincia il 16 novembre con Social Media Strategies, l’evento di riferimento per i

professionisti dei social media e del web marketing (anche online). Giunto nel 2022 alla sua 9° edizione, l’appuntamento è ad oggi un catalizzatore per la community italiana di social media marketer, strategist, digital PR specialist e community manager, professioni per cui aggiornamento costante e formazione continua e di qualità sono imprescindibili. Il programma di quest’edizione comprende oltre 70 interventi formativi distribuiti in 10 sale tematiche e tenuti dai principali esperti del settore, con un approccio trasversale che predilige la contaminazione tra specializzazioni diverse del digital marketing. L’evento ospiterà anche workshop a posti limitati e sessioni in sala plenaria, in cui verranno proposti speech di visione e approfondimenti che riguardano il futuro delle professioni digitali. Non mancheranno iniziative di Networking per incentivare nuove conoscenze e collaborazioni. Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito.

SARÀ POI LA VOLTA DI SMCONNECT



SEO ma non solo, anche advertising, creatività, deep-tech, analytics e tutto ciò che c’è da

sapere sull’utilizzo pratico di Google Analytics 4. Questi sono solo alcuni dei punti del vasto

programma formativo di SMConnect, l’evento avanzato per i professionisti del digital

marketing, che tornerà a riunire per la 16° edizione a Bologna – a Palazzo Re Enzo – la storica

community di Connect.

Settanta gli interventi in programma, distribuiti in sale tematiche e tenuti dai migliori esperti del

panorama nazionale: un’opportunità formativa di qualità impareggiabile, unita a occasioni di

networking con professionisti e aziende, di incontro e di approfondimento trasversale, per due

giorni che arricchiranno le competenze e gli insight dei professionisti del digital marketing, un

ambito in perpetua evoluzione e che necessita di aggiornamenti e strumenti sempre nuovi per

garantire competitività sul mercato. Entrambi gli eventi saranno ibridi e sarà possibile partecipare sia in presenza che attraverso le rispettive Web App e piattaforme interattive powered by ibrida.io. Terminati gli eventi sarà possibile visualizzare il materiale formativo direttamente in piattaforma.

