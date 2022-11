Meta licenzia 11mila dipendenti. Zuckerberg: “Ho sbagliato e me ne assumo la responsabilità”

ROMA – La crisi economica mondiale sta colpendo trasversalmente diversi settori, compreso quello dei social. Dopo l’importante riduzione di personale messa in atto da Elon Musk per Twitter, che ha riguardato circa 3700 dipendenti, anche Mark Zuckerberg ha scelto di intraprendere la strada dei licenziamenti. E non pochi. Il proprietario di Meta, azienda che racchiude Facebook, Instagram e Whatsapp, ha annunciato attraverso un comunicat,o il taglio del 13% del personale, per un totale di 11mila dipendenti. A fine settembre, i lavoratori al servizio dell’azienda erano 87.314, il numero più alto mai raggiunto. Poi la decisione di ‘snellire’, annunciata sulle pagine di Meta dallo stesso Zuckerberg.

LE PAROLE DI ZUCKERBERG

“Oggi condivido alcuni dei cambiamenti più difficili che abbiamo fatto nella storia di Meta. Ho deciso di ridurre le dimensioni del nostro team di circa il 13% e di separarci da 11.000 dipendenti di talento”, ha scritto il padre di Facebook sul sito ufficiale. in cui si assume “la responsabilità di queste decisioni e di come siamo arrivati fin qui”. “So che è dura per tutti, e sono particolarmente dispiaciuto per coloro che sono stati colpiti”, ha ammesso. “Voglio assumermi la responsabilità di queste decisioni e di come siamo arrivati a questo punto. So che è difficile per tutti e sono particolarmente dispiaciuto per le persone colpite”, ha spiegato.

“All’inizio del Covid – ha scritto Zuckerberg – il mondo si è spostato rapidamente online e l’impennata dell’e-commerce ha portato a una crescita dei ricavi smisurata. Molte persone hanno previsto che questa sarebbe stata un’accelerazione permanente che sarebbe continuata anche dopo la fine della pandemia. Anch’io l’ho fatto, quindi ho deciso di aumentare significativamente i nostri investimenti. Sfortunatamente, questo non è andato come mi aspettavo. Non solo il commercio online è tornato alle tendenze precedenti, ma la recessione macroeconomica, l’aumento della concorrenza e la perdita di segnale pubblicitario hanno fatto sì che le nostre entrate fossero molto più basse di quanto mi aspettassi. Ho sbagliato, e me ne assumo la responsabilità”. Poi ha concluso: “Sono fiducioso che, se lavoreremo in modo efficiente, usciremo da questa recessione più forti e resilienti che mai. Condivideremo di più su come opereremo con una organizzazione snella per raggiungere le nostre priorità nelle prossime settimane”.

