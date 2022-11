Jovanotti lancia il nuovo singolo, “Se lo senti lo sai”

ROMA- ‘Se lo senti lo sai’ è una nuova canzone di Lorenzo Jovanotti che arriva oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali, accompagnata dal videoclip, per Capitol Records Italy. Il brano fa partire il countdown che vedrà l’artista pubblicare, tra un mese esatto, ‘Il disco del sole’.

‘Se lo senti lo sai’ è una ballata dai toni caldi scritta dallo stesso Lorenzo e nata insieme a Samuel Romano in un giorno in cui la voce dei Subsonica, amico di Jova da una vita, guidando verso Roma, è passato da Cortona dove stavano nascendo nuove canzoni. Un pranzo all’osteria, due chiacchiere e una chitarra e ha preso forma una demo a quattro mani che poi è diventata ‘se lo senti lo sai’ passando dal tocco di Rick Rubin e da quello di Lorenzo.

IL VIDEO

Il non-videoclip è un viaggio tra i ricordi più belli dell’anno di Lorenzo, trascorso nel frullatore delle emozioni più diverse e forti: “Se te lo spiegano non capirai ma se lo senti lo sai”.

“Se lo senti lo sai è un modo per dire grazie alla mia gente, ci siamo fatti compagnia ancora una volta ed è stato bellissimo, vero, semplice, magico. Ci si vede in giro!”, racconta Jovanotti.

L’USCITA DE “IL DISCO DEL SOLE” E DI UN LIBRO

“Il disco del sole”, già disponibile in preorder, è finalmente un oggetto fisico disponibile dal 9 dicembre in doppio cd, doppio lp (anche in versione limitata colorata), e in versione super disco del sole in copie limitate con un doppio cd ‘La luce nei tuoi occhi – JBP2022 Live’ e un ‘Disco del sole Bootleg’ (quest’ultimo disponibile anche in formato digitale).

‘La luce nei tuoi occhi’ è anche il titolo del libro – racconto unico del Jova Beach Party 2022 in cui le foto di Michele Lugaresi si uniscono al diario a fumetti di Teresa Cherubini – in tutte le librerie dal 29 novembre per Mondadori, preordinabile su tutti gli store online a partire da oggi.

‘Il disco del sole’ arriva nell’inverno italiano e raccoglie le nuove canzoni fino ad ora disponibili solo in digitale, tra cui ‘I love you baby’, ‘La primavera’ e ‘Sensibile all’estate’, e gli inediti ‘Ricordati di vivere’ (Primo battito) e ‘Mariacallas’.

