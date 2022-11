Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 9 novembre 2022

400 LOCOMOTRICI E 3.600 CARRI, CALA ETÀ FLOTTA MERCI FS

Quattrocento nuove locomotrici elettriche e ibride, e 3.600 carri di nuova generazione per ringiovanire la flotta del trasporto merci del Gruppo Fs passando dagli attuali 30 anni a 7 anni di vita. È il piano green del Polo Logistica del Gruppo Fs per dare un forte impulso alla sostenibilità della logistica e raggiungere uno degli obiettivi del Piano industriale del Gruppo guidato dall’ad Luigi Ferraris: raddoppiare le merci che viaggiano sui treni entro il 2030. Tra i primi passi necessari quello di rendere la flotta più giovane ed efficiente, rinnovandola con quattrocento nuove locomotrici, che consumano il 25% in meno delle precedenti, e con una nuova generazione di 3.600 carri. Le locomotive di nuova generazione sono multitensione e adeguate agli standard di sicurezza dei paesi che attraversano. Questo consente di risparmiare tempo, perché lungo le rotte delle merci si cambierebbe solo l’equipaggio e non il mezzo. Grande spinta per il trasporto intermodale: entro il 2025 oltre il 90% della flotta carri di Mercitalia Intermodal sarà equipaggiata di sistemi di telematica di bordo, capaci di trasformare i carri tradizionali in sistemi intelligenti in grado di trasmettere in tempo reale informazioni dei parametri di marcia, stato dei componenti, posizione dei carri.

RINNOVABILI, SUPER LABORATORIO ENEA MATERIALI AVANZATI

Enea realizzerà un laboratorio virtuale avanzato che sfrutta le potenzialità del supercalcolo e dell’intelligenza artificiale per la ricerca su materiali avanzati destinati agli impianti di energia rinnovabile. Il laboratorio sarà in grado di accelerare il processo di analisi dei dati sperimentali, per identificare i materiali e le soluzioni tecnologiche più adatti per l’applicazione in campo energetico. Sarà costituito da quattro componenti fondamentali: un’infrastruttura computazionale basata sul supercomputer di ENEA CRESCO6 e tre infrastrutture sperimentali dedicate a batterie, elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde e fotovoltaico, tre aree tematiche centrali nel processo di transizione energetica del nostro Paese. Per realizzare questa avanzata architettura informatica, ENEA collaborerà con il CNR, IIT- Istituto Italiano di Tecnologia e RSE- Ricerca Sistema Elettrico che metteranno a disposizione laboratori e infrastrutture sperimentali e computazionali distribuite su tutto il territorio nazionale. L’attività rientra nel progetto europeo Italian Energy Materials Acceleration Platform, che conta su un finanziamento di 4,5 milioni di euro da parte del ministero dell’ambiente e della Sicurezza energetica nell’ambito dell’iniziativa di cooperazione internazionale Mission Innovation.

A MILANO GRIDSPERTISE TESTA FUTURO RETI INTELLIGENTI

Dall’esperienza a livello mondiale di Enel Grids nello sviluppo, test e scaling delle migliori tecnologie per le smart grid nel 2021 nasce Gridspertise. La società, il cui 50% è stato ceduto per 300 milioni al fondo di private equity internazionale Cvc, dispone a Milano di un innovativo laboratorio, gestito da tecnici altamente qualificati con tecnologie all’avanguardia, consentendo a tutti gli stakeholder del mercato della flessibilità di collaborare, testare e verificare le proprie soluzioni in un ambiente operativo reale. Nella struttura è possibile validare la compatibilità degli strumenti tecnologici, valutare la qualità dei servizi, definire e sperimentare i parametri operativi, prevedere gli impatti di diversi scenari sulle reti, condurre stress test in condizioni straordinarie come eventi meteorologici estremi e danni estesi alle reti. Il centro di Milano è dedicato alle simulazioni in ambiente controllato per analizzare le potenzialità e l’integrazione nella rete di media tensione delle varie risorse di flessibilità (fra cui la generazione distribuita, la mobilità elettrica e i sistemi di accumulo dell’energia), anche in scenari operativi estremi. Si sperimentano nuove soluzioni innovative che danno vita a nuovi prodotti in portafoglio. L’Enhanced Workforce, ad esempio, che consente attraverso la realtà aumentata di offrire un supporto per ottimizzare le operazioni in campo o il Quantum Edge device. Si tratta di un sistema avanzato che grazie alla sua capacità di calcolo decentralizzata e basandosi su dati interpolati nella rete virtuale si prende cura di sezioni della rete fisica interagendo con i propri simili, virtualizzando i servizi aziendali con un elevato livello di cybersecurity. Il Quantum Edge device permette di ridurre il numero di apparecchiature nelle sottostazioni secondarie grazie alla possibilità di virtualizzare le principali funzioni di automazione della rete, attraverso applicazioni personalizzabili.

A POCHI KM DA RUSSIA EUROFIGHTER POLIZIOTTI DEI CIELI

Kaliningrad e’ a 5 minuti di volo da Malbork, base polacca dove l’Aeronautica militare italiana svolge attivita’ di Air policing dal 30 luglio scorso. Sono stati 19 gli alfa scramble eseguiti da agosto e 25 gli aerei russi intercettati. A sorvegliare i cieli, intercettare e identificare i velivoli, sono gli Eurofighter. “Hanno una velocità che raggiunge i 2.500 km all’ora, il peso dei motori è di 17mila kg e danno 18mila kg di spinta. Sono dotati di cannone e missili. Con questi aerei si decolla in un massimo 15 minuti”. Lo ha spiegato alla Dire in visita alla base il comandante della Task Force Air Nato in Polonia, il colonnello Salvatore Florio sottolineando la performance tecnologica di questi caccia che e’ cio che li rende idonei a garantire sicurezza nei cieli soprattutto in questo momento in cui, da dopo l’invasione russa dell’Ucraina, l’Alleanza atlantica e’ in assetto di deterrenza rafforzata. “Qui non ci sono margini e non si puo’ sbagliare”, ha detto.

