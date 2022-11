Arrivano le bollette a rate, ecco come pagarle

ROMA – Domani il decreto Aiuti quater sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri. Le risorse in deficit a disposizione ammontano a 9 miliardi: un tesoretto che consentirà al governo di prorogare fino alla fine dell’anno il credito d’imposta per le imprese colpite dai rialzi energetici: un bonus al 40% per le aziende energivore e al 30% per tutte le altre. Sarà confermata anche l’Iva sul gas al 5% e il rinnovo del taglio delle accise sui carburanti.

BOLLETTE DELLA LUCE A RATE

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso di una audizione alla Camera sulla Nota di aggiornamento al Def, annuncia che “è allo studio uno strumento che renda possibile la rateizzazione degli oneri per l’energia elettrica” per alcune categorie. Dare la possibilità a famiglie e imprese di pagare le bollette della luce a rate è un’ipotesi concreta e potrebbe essere affiancata da una moratoria di sei mesi per evitare il distacco della fornitura.

L’esecutivo vorrebbe poi utilizzare i fondi strutturali europei per finanziare altre misure di riduzione dei costi energetici. Ma prima occorre una riforma dei regolamenti a Bruxelles.

