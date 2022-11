ANTICIPAZIONI| sangiovanni e Yungblud i super ospiti della terza puntata di X Factor 2022

(Foto di Elena Di Vincenzo)

ROMA – “Stanotte correrò da te” sul palco di X Factor 2022. sangiovanni è il nuovo ospite del talent, sarà ospite della terza puntata, in onda questo giovedì a partire dalle 21.15 su Sky Uno e Now.

L’ex Amici è reduce dal successo del suo ultimo singolo “Fluo” e da due anni record con oltre 100mila spettatori ai suoi concerti, 34 certificazioni tra dischi di platino e oro e più di 500 milioni di stream.

Numeri da capogiro che lo hanno portato a conquistare anche la Spagna, raggiungendo il primo posto in radio con la canzone “Mariposas” ed esibendosi al Gala Dei Los40 Awards, il più importante evento musicale spagnolo, davanti ad artisti come Rosalia, Ava Max, Anitta e Aitana.

YUNGBLUD OSPITE INTERNAZIONALE

Yungblud è, invece, l’ospite internazionale. La nuova star inglese del rock, con oltre 3,5 miliardi di stream totali, presenterà sul palco di X Factor il suo ultimo singolo “Tissues”, tratto dal nuovo album dal titolo omonimo “Yungblud” che ha debuttato alla prima posizione nella classifica in UK, Australia, Irlanda e in Nuova Zelanda.

LE ASSEGNAZIONI AI CANTANTI

Nell’assegnazione dei brani, questa settimana i giudici hanno potuto scegliere insieme ai propri ragazzi le canzoni senza un tema prestabilito: Fedez ha voluto per Linda “Still Don’t Know My Name” di Labirinth, “I’ Te Vurria Vasà” per Dadà e “Brainstorm” degli Arctic Monkeys per gli Omini.

Ambra ha assegnato ai Tropea “Luna” dei Verdena e “Insieme a te non ci sto più” di Caterina Caselli a Lucrezia.

Dargen D’Amico ha scelto “Laura non c’è” di Nek per i Disco Club Paradiso, “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti per Beatrice Quinta e “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco per Matteo Orsi.

Rkomi ha selezionato “Ti voglio” di Ornella Vanoni per i Santi Francesi e “Summertime Sadness” di Lana Del Rey per Joėlle.

DUE ELIMINAZIONI

E sarà uno spietato “tutti contro tutti” che si concluderà con una doppia eliminazione.

