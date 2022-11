Palpeggia una studentessa in zona universitaria a Bologna, denunciato un 42enne

BOLOGNA – Le si è avvicinato da dietro e l’ha “palpeggiata sui glutei, farfugliando qualcosa di incomprensibile e approfittando del fatto che era distratta da una conversazione con i suoi amici”. Per questo motivo i Carabinieri della stazione Bologna hanno denunciato un 42enne marocchino, che ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona e in materia di droga, per violenza sessuale.

IL MOLESTATORE SEGNALATO ANCHE PER USO PERSONALE DI DROGA

L’episodio, spiegano i militari, risale alla notte di domenica, quando la Centrale operativa di Bologna è stata informata del fatto che una studentessa era stata palpeggiata da uno sconosciuto in piazza Verdi, in piena zona universitaria. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno identificato la vittima, una 20enne bolognese, e il molestatore, un 42enne marocchino residente in Provincia di Bologna. Quest’ultimo è stato anche perquisito dai militari, che gli hanno trovato addosso “un paio di involucri di cocaina, del peso complessivo di 0,72 grammi, nascosti nei pantaloni”. La droga è stata sequestrata e il 42enne, oltre ad essere denunciato per violenza sessuale, è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

