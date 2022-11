Cantiere imprevisto e senza il permesso del Municipio, traffico in tilt su via Tiburtina

ROMA – Un cantiere imprevisto e il traffico va in tilt. È accaduto ieri mattina alle 7.30 in via Tiburtina, nella zona di Settecamini, nei pressi dello stabilimento Titanus a Roma. In molti sono rimasti bloccati nelle proprie auto, proprio mentre bisogna portare i figli a scuola o raggiungere il posto di lavoro. A causare il ritardo è stato un cantiere per il rifacimento della segnaletica stradale aperto in un orario non concordato con il IV Municipio di Roma, responsabile territorialmente, né con la Polizia locale di Roma Capitale. Quel tipo di intervento, infatti, può essere realizzato solo nelle ore notturne, proprio per non creare intralcio alla viabilità cittadina. La presenza degli operai in strada alle prime ore del mattino, invece, ha creato lunghe code, oltre alle proteste dei cittadini.

La decisione di aprire il cantiere fuori orario e senza le dovute autorizzazioni del Municipio è stata presa direttamente dalla ditta, che lavora in appalto per Italgas, con lo scopo di portare a termine i lavori della segnaletica il prima possibile, dopo cinque giorni di interventi. Un disguido organizzativo di cui l’impresa si è assunta la responsabilità. Il cantiere, ora, sarà portato a termine in orario notturno.

