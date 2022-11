Gianni Morandi in tour nel 2023. Tutte le info su date e biglietti

ROMA – Dopo la notizia del ritorno al Festival di Sanremo in veste di conduttore al fianco di Amadeus, Gianni Morandi arricchisce il suo 2023 del tour “Go Gianni Go! Morandi nei palasport”, in partenza a marzo del prossimo anno. “Non vedo l’ora di riabbracciarvi tutti”, ha scritto l’interprete di “In ginocchio da te” su Instagram.

LE DATE

Rimini, Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino: queste le prime città che si preparano ad accogliere l’artista di Monghidoro. Sei date che vedranno Gianni mescolare i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti – “L’Allegria”, “Apri Tutte Le Porte” e “La Ola“- ai classici del suo repertorio, affiancato on stage da una band di 12 elementi diretta dal Maestro Luca Colombo.

I BIGLIETTI

I biglietti del “Go Gianni Go! Morandi nei palasport” saranno disponibili a partire dalle ore 14 di giovedì 10 novembre sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

