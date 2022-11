Dalla “seconda donna” del principe Filippo al ‘Tampaxgate’: la monarchia senza filtri in ‘The Crown 5’

ROMA – L’attesa è finita: Imelda Staunton, nei panni della regina Elisabetta II, apre le porte di Buckingham Palace. “Siamo qui a celebrare una donna che ha fatto il suo lavoro seguendo una linea dritta. Come un cavallo con i paraocchi che non vedeva altro se non quello che aveva davanti”, ha detto l’attrice durante la conferenza stampa globale. Con questa quinta e penultima stagione di ‘The Crown’ (da oggi su Netflix) torniamo agli Anni 90, il periodo più caldo della storia della corona inglese: dal divorzio tra il principe Carlo e Lady Diana alla tragica morte di quest’ultima, che Peter Morgan, creatore della serie, racconta anche in ‘The Queen’ con Helen Mirren. Questa, però, è anche la prima stagione senza la regina, morta lo scorso 8 ottobre, e senza il principe Filippo, morto il 9 aprile 2021. Tante aspettative, e forse troppo alte, per i nuovi 10 episodi: per alcuni è difficile staccare gli occhi dallo schermo, per altri così non è. Difficile superare la potenza della quarta stagione, la quinta lo è ma a metà. Si ha la sensazione che qualcosa dovrebbe esplodere, ma non esplode. Ma nonostante ciò, la ricetta è sempre la stessa: grandi interpreti, prima fra tutti Elizabeth Debicki nei panni di Diana, e un racconto della famiglia reale e di quel tempo di cui è impossibile farne a meno.

Il primo episodio mette subito in chiaro il ‘mood’ della storia. Partendo dalla ristrutturazione dello yacht reale ‘Britannia’ – che permette agli spettatori di rivedere Claire Foy (interprete della regina nelle prime due stagioni, poi Olivia Colman nella terza e quarta) attraverso un flashback – appare evidente come quegli anni siano stati animati da una tensione così ingombrante da far scendere una lacrima perfino all’impenetrabile Queen. Un’imbarcazione in cui si rifugia per stare lontano da tutto e tutti per non voler comprendere che l’equilibrio della monarchia vacilla tra la recessione e i sudditi che non fanno altro che mostrare una certa insofferenza nei confronti dell’istituzione. Ma Lilibeth mette tutto questo sotto il tappeto, come la polvere, e chiede al primo ministro John Major (Jonny Lee Miller) di ristrutturare lo yacht per riportarlo ai tempi d’oro perché “il Britannia è un modo per servire il Paese”, dice la regina con un tono nostalgico, romantico ma anche irrazionale. Sì, perché la regina appare aggrappata alla monarchia come una bambina fa con il suo peluche del cuore. E non è folle se i giornali inglesi, seppur a volte spietati, le hanno addossato la ‘sindrome della regina Vittoria’, che le offusca la mente e gli occhi non permettendole di vedere come i tempi e i sudditi siano cambiati. E lo dice anche il principe Carlo (Dominic West, che prende il testimone da John O’Connor), in uno dei primi episodi, in una conversazione con John Major: “Per quasi 60 anni il mio trisnonno Edoardo VII è rimasto in attesa dietro le quinte. Si diceva che la regina Vittoria non avesse fiducia in lui. Lo credeva pericoloso perché libero pensatore. Lui desiderava responsabilità, ma sua madre si rifiutò”. E non si fa fatica a credere che Carlo si riferisse alla sua situazione con la madre. “Conviene ristrutturare una vecchia imbarcazione?”, dice lui al Primo Ministro. Come per dire ‘conviene continuare a far regnare una sovrana che non ce la fa più?’. Per Major: “I reali anziani sembrano pericolosamente disillusi e fuori dal mondo. I giovani, invece, inetti, privilegiati e perduti”. Un commento spietato, impossibile da non dire o non pensare.

In questa fase difficile per la monarchia c’è anche Filippo (Jonathan Pryce) che inizia a nutrice un interesse per Penelope Romsey, moglie del nipote di Filippo. Fiction o no, questo rapporto che la serie approfondisce farà discutere perché la royal family non ha mai confermato la relazione con “la seconda donna del principe Filippo”, come hanno scritto alcuni media inglesi. Dopo la rappresentazione di Filippo che complotta contro la madre, anche questo ultimo dettaglio mette in discussione l’integrità dell’amore tra Lilibeth e Filippo e della casa dei Windsor che, per Major, “dovrebbe unire la nazione”.

Anche il principe Carlo sembra non essere all’altezza della corona. E glielo fa notare, senza filtri, Diana, interpretata da una magistrale Elizabeth Debicki (che prende il testimone da Emma Corrin), capace di restituire l’infelicità, la solitudine, la fragilità, la testa inclinata e quegli occhi alla ricerca di qualcosa propri di Diana Spencer. Dietro quella luccicante facciata e i sorrisi per la folla, c’è infelicità. Come dice quel famoso detto ‘non è tutto oro quello che luccica’. E la serie fa proprio questo: mostra sullo schermo una famiglia, o meglio, un’istituzione fatta solo di apparenze e rigide regole, che seminano aridità in quelle grandi fredde stanze delle tenute dei reali e, soprattutto, nei Windsor.

A mettere in discussione quella gabbia placcata d’oro è la chiacchierata intervista che Lady D. ha rilasciato nel 1995 alla Bbc e, precisamente, al giornalista pakistano Martin Beshir. Senza scrupoli, ha fatto parlare la principessa alimentando la sua paranoia di essere controllata dalla famiglia reale. Per Beshir l’unico modo per fermare i reali è parlare (male di loro). A parlare non è solo la vendetta di Diana ma anche ‘The Crown 5’ che riporta sullo schermo ‘Tampaxgate’, quando il principe ha detto al vero amore della sua vita Camilla Parker Bowles “vorrei vivere nei tuoi pantaloni, vorrei essere il tuo Tampax”, in una conversazione telefonica, poi diffusa dai media. Tra fatti imbarazzanti e verità sgradevoli, la serie ha deciso di non rappresentare l’incidente mortale di Diana. Forse si vedrà nella sesta e ultima stagione o forse mai. Così come la relazione con Dodi Al-Fayed. Addirittura Netflix dedica a lui e al padre Mohamed un intero – e interessante – episodio sulla loro ascesa.

Tra alti (di cui fanno parte anche le scene tra la regina e il piccolo William, interpretato dal figlio di Dominic West) e bassi la quinta stagione è un ‘vorrei ma non posso’. In ogni episodio c’è sempre qualcosa che vorrebbe esplodere, anche con una giusta dose di spietatezza, ma è come se non ci fosse il coraggio di farlo oppure le opportunità per farlo. Senza dimenticare gli interpreti. A regalare vere emozioni è Debicki. Un plauso, certamente, al resto del cast che però non sarà memorabile. E poi all’estetica della serie: alcune riprese sono così belle da essere quasi irresistibili. Certo è che la potenza che abbiamo visto nella quarta stagione è (purtroppo) un ricordo lontano.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it