Processo Miramare: il sindaco reggino Giuseppe Falcomatà condannato ad un anno in appello

REGGIO CALABRIA – I giudici della Corte di appello di Reggio Calabria hanno condannato ad un anno il sindaco del capoluogo Giuseppe Falcomatà, imputato nel processo Miramare. La camera di consiglio è durata nove ore: la giudice Monica Monaco ha letto il dispositivo alle 23:30.

IL REATO CONTESTATO

Abuso di ufficio il reato contestato al primo cittadino, attualmente già sospeso per effetto della legge Severino. Al centro del procedimento la concessione da parte dell’amministrazione comunale, guidata nel 2015 da Falcomatà, di parte dei locali dell’hotel Miramare, all’associazione Il sottoscala. Per l’accusa l’affidamento della struttura, di proprietà di palazzo san Giorgio, avrebbe rappresentato la contropartita per la concessione a titolo gratuito di alcuni locali dell’associazione per la sede della segreteria elettorale di Falcomatà in occasione delle comunali del 2014.

GLI ALTRI IMPUTATI CONDANNATI A 6 MESI

In appello sono stati condannati a sei mesi tutti i componenti della giunta comunale che votò la delibera di assegnazione dell’immobile: gli ex assessori Saverio Anghelone, Armando Neri, Rosanna Maria Nardi, Giuseppe Marino, Giovanni Muraca, Agata Quattrone e Antonino Zimbalatti. Stessa condanna per l’ex segretaria comunale Giovanna Acquaviva, l’ex dirigente comunale Maria Luisa Spanò e l’imprenditore reggino, presidente dell’associazione, Paolo Zagarella.

GLI EFFETTI DELLA LEGGE SEVERINO

Con la sentenza Falcomatà subirà un’ulteriore sospensione di 12 mesi dal ruolo di sindaco cittadino e metropolitano.

