Tutti pazzi per il Cocoricò: prevendite sold-out

RICCIONE (Rimini) – Biglietti sold out in meno di un’ora per l’evento “opening” del Cocoricò. Ci sono voluti appena 45 minuti per “bruciare” le prevendite della serata del 27 novembre allo storico club di Riccione, a conferma dell’attesa per la sua inaugurazione, dopo tre anni di fermo.



Per l’animazione dell’opening act della nuova stagione, il locale punta su una vera guest star: il dj e producer statunitense Seth Troxler, tra gli artisti più importanti e riconoscibili della scena techno e house. Inoltre, si aggiunge dal club si esibiranno in consolle, nel corso della serata, anche l’artista georgiana naturalizzata berlinese Salome e i nuovi dj resident del Cocoricò: l’olandese William Djoko, “la giovane e talentuosa romana Matisa”, e Mattia Trani “uno dei dj techno più interessanti del panorama”. Tra i resident del club si aggiunge inoltre l’eclettica LaLa da Glasgow che suonerà nei prossimi appuntamenti.



La nuova gestione assicura che restituirà al pubblico un club totalmente ricostruito e rinnovato sia negli interni che negli esterni, con impianti tecnici visual e audio di nuova generazione. Tra le novità inoltre un’area riservata backstage e un giardino estivo. Per il restyling del locale sono stati investiti 2 milioni di euro: “Il Cocoricò, un luogo con una struttura innovativa- conclude il locale- vuole tornare ad essere il punto di riferimento del clubbing italiano”. Per chi si dovesse perdere l’inaugurazione, potrà presto rifarsi: saranno infatti a breve disponibili le prevendite per il prossimo evento del Cocoricò che si terrà sabato 4 dicembre. Per l’accesso al locale è obbligatorio il Green pass.