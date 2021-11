A Scanzano Jonico il neo sindaco Altieri è incandidabile

POTENZA – I presidenti di seggio non hanno proclamato Mario Altieri sindaco di Scanzano Jonico. A carico del primo cittadino di centrodestra eletto alla competizione elettorale di ieri 7 novembre con il 52% di preferenze, risulta infatti una condanna per abuso d’ufficio diventata irrevocabile il 17 gennaio 2014. Per effetto della legge Severino, che ne sancisce l’incandidabilità, Altieri non è stato quindi proclamato sindaco. Bisognerà adesso attendere se il Comune, sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2019, verrà nuovamente commissariato.