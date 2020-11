Zuccatelli in Calabria a giorni: è in quarantena perché positivo al Covid

REGGIO CALABRIA – Rientrerà tra qualche giorno in Calabria il nuovo commissario regionale alla sanita’ Giuseppe Zuccatelli, nominato dal governo al posto dell’ex generale dei carabinieri Saverio Cotticelli. Zuccatelli, che è anche commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro e del policlinico universitario Mater Domini, al momento si trova in convalescenza nella sua città di residenza a Cesena, in Emilia Romagna, dopo un periodo di quarantena a causa della positiviàtà al Coronavirus. In Calabria ha anche diretto, per un breve periodo, l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

