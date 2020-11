Bolivia, ritorna Morales: minatori e nativi lo accolgono

ROMA – A quasi un anno dalla sua fuga all’estero dopo una contestata elezione e un intervento dell’esercito che lo aveva costretto alla fuga, l’ex presidente boliviano Evo Morales e’ tornato in patria.

Il leader del Movimiento al Socialismo (Mas), partito tornato al governo dopo le elezioni vinte il 18 ottobre dal neopresidente Luis Arce, ha varcato oggi la frontiera tra la localita’ argentina di La Quiaca e la citta’ boliviana di Villazon. Scortato dalle figure tradizionali native dette “amauta”, note per la saggezza e le capacita’ predittive, Morales e’ stato accolto da una folla di centinaia di persone, tra i quali nativi e lavoratori del settore minerario, comparto chiave di Potosi’, la regione di Villazon.

Morales e’ stato accompagnato al confine dal presidente argentino, Alberto Fernandez, con il quale ha anche cenato ieri sera nella serata di ieri. Insieme con l’ex presidente, il primo con origini native a guidare la Bolivia, l’ex vicepresidente Alvaro Garcia Linera e l’ex ambasciatore alle Nazioni Unite Sacha Llorenti.

“Sapevo che sarei tornato, ma non credevo cosi’ presto” ha detto Morales, un ex dirigente cocalero. Durante il suo discorso, pronunciato su un palco posizionato alla frontiera insieme a Fernandez, ha ringraziato “l’unita’ del popolo boliviano” e “l’accompagnamento di autorita’ ed ex autorita’ da tutto il mondo”.

Morales ha poi preso parte a una celebrazione privata intereligiosa. Ascoltati da una radio locale, molti dei presenti hanno dato il loro benvenuto all’ex presidente e c’e’ chi ha raccontato gli abusi subiti dopo l’intervento militare del novembre 2019, che aveva sancito la fine di 15 anni di governo di Morales, portando al governo ad interim la presidente Jeanine Anez. L’arrivo di Morales ha seguito di un giorno il giuramento del nuovo presidente Arce.