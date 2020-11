L’Ordine dei medici chiede un lockdown totale in tutto il Paese

ROMA – “L’Ordine dei medici chiede lockdown totale in tutto il paese“. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri).

Il presidente Filippo Anelli, si legge ancora, “ha acceso un faro sulla carenza di medici specialisti, mentre 23.000 medici laureati sono in attesa di potersi specializzare. E le graduatorie sono bloccate per via dei numerosi ricorsi. Anelli chiede, ancora una volta, di ammetterli tutti. ‘Sarebbe una boccata d’ossigeno per il sistema’, ha affermato”.