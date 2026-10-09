Maltempo, a ottobre il picco dei tornadi in Sicilia

PALERMO – “È già accaduto che tornado violenti si abbattessero sulla Sicilia, sebbene in passato questi avessero interessato principalmente la costa orientale. Non si tratta di eventi rari quanto si potrebbe pensare. Ottobre rappresenta il picco di attività tornadica in Sicilia, quando l’aria più fresca arriva sul Mediterraneo ancora relativamente caldo innescando trombe marine che si possono spostare nell’entroterra, come nel caso odierno”. Questo il commento dei ricercatori dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac) Mario Marcello Miglietta e Roberto Ingrosso in merito al tornado che si è abbattuto questa mattina sulla costa siciliana a sud di Marsala (Trapani), causando danni ingenti e devastando una scuola.

“Le condizioni che hanno favorito questo evento sono quelle tipiche degli eventi in Sicilia: correnti umide sudoccidentali in medio-alta troposfera, elevato contenuto di umidità, forte instabilità dell’aria – aggiungono -. Nel caso odierno, l’arrivo di aria più fresca in quota ha accentuato le condizioni favorevoli all’innesco, mentre le condizioni a larga scala non apparivano particolarmente intense, rendendo pertanto difficile la previsione. Sicuramente il Mediterraneo che continua a riscaldarsi favorisce lo sviluppo di fenomeni di convezione molto violenta, ma non è possibile attribuire questo evento al cambiamento climatico in modo diretto senza studi approfonditi”.