ROMA – Katie Zacharia è la nuova portavoce della Casa Bianca. Lo ha confermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

“È per me un grande onore aver appena nominato Katie Zacharia come portavoce- ha scritto Trump su Truth- Katie ricopre attualmente il ruolo di Senior Communications Advisor per Truth Social (Trump Media & Technology Group), dove ha svolto un lavoro eccezionale. Originaria della California, Katie è stata in precedenza Portavoce e Vice Segretario Aggiunto per gli Affari Pubblici presso il Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS). Laureata con distinzione alla Pepperdine University e alla Pepperdine Caruso School of Law, è avvocato e frequente opinionista su emittenti quali Fox News e Newsmax. Ha già collaborato alle mie campagne elettorali, offrendo il suo contributo in stati chiave, dove abbiamo ottenuto la vittoria in tutti e sette i casi. Vanta un percorso di sostegno impeccabile ed è stata una sostenitrice leale e brillante fin dagli inizi. È inoltre una convinta sostenitrice e parte integrante del movimento Maga. Sono certo che Katie otterrà risultati eccellenti per il nostro Paese nel ruolo di prossima Addetta Stampa della Casa Bianca, godendo della stima dei media, del popolo americano e della mia Amministrazione, con i quali collaborerà in modo straordinario”.

“Katie prende il posto della fantastica Karoline Leavitt, che ha svolto un lavoro eccezionale come portavoce”, conclude Trump.