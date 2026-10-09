Trump: “Accordo con Putin sul gasolio”. Zelensky: “La Russia ‘ripagherà’ con ulteriore terrore”

ROMA – “Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il Presidente russo Vladimir Putin, nel corso del quale è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1.000.000 di tonnellate subito dopo”. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social Truth.

“Inoltre, in base alla capacità delle loro raffinerie, la Russia consegnerà, in tempi brevi, ulteriori 3.000.000 di tonnellate di gasolio“, ha aggiunto.

“Grazie al nostro controllo totale dello Stretto di Hormuz e a questo importante annuncio sull’energia russa, i prezzi del gasolio per gli americani – e per il mondo intero – caleranno rapidamente e in misura record. Garantire prezzi più bassi per gli americani, in particolare per i nostri grandi agricoltori, allevatori e autotrasportatori, è la mia priorità assoluta. Si tratta di un annuncio di enorme importanza. Va inoltre chiarito che l’Iran non otterrà armi nucleari”, ha concluso Trump.

ZELENSKY: “RUSSIA ‘RIPAGHERÀ’ DIESEL CON TERRORE E PERFIDIA”

“Qualsiasi allentamento delle sanzioni contro la Russia, in assenza di un accordo chiaro e duraturo di de-escalation, rappresenta un’evidente debolezza. Gioca a favore della Russia, permettendole di uccidere di più, di prolungare la guerra, di mostrare ancora meno rispetto per l’America e di infliggere al mondo perdite e danni ancora maggiori”. Così il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un lungo post su X dopo l’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dell’accordo con l’omologo russo sul gasolio.

“L’Ucraina è pronta ad adottare misure simmetriche di de-escalation e la delegazione americana è a conoscenza della nostra posizione. I nostri attacchi alle raffinerie di petrolio e ad altri impianti petroliferi russi sono una risposta alla campagna di terrore che la Russia conduce da anni contro il settore energetico ucraino. L’Ucraina non incendierà le raffinerie russe se la Russia smetterà di distruggere le nostre infrastrutture energetiche. È questo il tipo di accordo che proponiamo all’America, e riteniamo che gli Stati Uniti abbiano la forza necessaria per raggiungere un simile compromesso- aggiunge- Fare concessioni a Putin non porterà pace né alcun beneficio al mondo civile. La Russia ‘ripagherà’ il diesel con ulteriore terrore e perfidia. Consentire alla Russia di vendere prodotti petroliferi significa investire in una guerra che deve finire, non essere prolungata. Ciò che serve è una reale de-escalation con la Russia, su base reciproca. Contiamo sul leale sostegno dell’America alla nostra difesa della vita e delle persone in Ucraina, e sul fatto che gli Stati Uniti intrattengano un dialogo altrettanto fermo con la Russia. Un dialogo fermo, non debole”, conclude.