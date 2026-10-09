Mattarella promulga la nuova legge elettorale

ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato in data odierna la seguente legge: “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”.

La Camera, giovedì, ha approvato il testo con 227 sì e 164 contrari. Nessun inciampo per la maggioranza, nonostante il voto segreto. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni: “Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso”, dice. Durissima la reazione delle opposizioni, che hanno esposto cartelli di protesta in aula denunciando una “legge truffa” studiata solo per favorire la maggioranza. “Avete paura di perdere”, è l’accusa rivolta in aula da Elly Schlein al centrodestra.