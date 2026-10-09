La nota politica di Mario Sechi | L’Italia batte la Francia sullo spread: il mercato premia la stabilità del governo

ROMA – Per la prima volta dall’introduzione dell’euro, l’Italia sta beneficiando di un “premio di stabilità” sui mercati finanziari, soppiantando la Francia come punto di riferimento per affidabilità finanziaria e politica nell’Eurozona. I dati confermano questo rovesciamento: lo spread tra i titoli di stato italiani (BTP) e i Bund tedeschi è sceso a minimi storici, mentre il differenziale francese ha raggiunto livelli impensabili, superando quello italiano (il differenziale fra i due Paesi ha toccato i 30 punti base, il massimo dalla nascita dell’euro). Questa inversione è il risultato diretto della stabilità politica italiana (record storico di durata del governo Meloni) contrapposta all’instabilità francese (sei primi ministri dal 2020). Il mercato ora premia la leggibilità del quadro politico italiano, rafforzata dall’approvazione della nuova legge elettorale (“stabilicum”) che promette governi con maggioranze chiare nel voto del 2027. Di conseguenza, l’Italia sta presentando i propri conti pubblici – la legge di Bilancio è in fase di elaborazione, Meloni ha riunito oggi alcuni ministri a Palazzo Chigi – da una posizione di credibilità da difendere, non da riconquistare. Stiamo capitalizzando questa solidità percepita dai mercati, come dimostra la potenziale operazione di riacquisto della piattaforma telematica di negoziazione MTS, una mossa per riprendere il controllo nazionale sull’infrastruttura di collocamento e negoziazione del debito.

Il mercato ora distingue nettamente tra chi ha un quadro politico leggibile e chi no. E noi siamo dalla parte giusta. Questo non ci mette al riparo da potenziali shock finanziari, ma è uno scudo migliore rispetto alle difese di Parigi. L’approvazione senza tensioni nel centrodestra della legge elettorale, lo “Stabilicum” è un passaggio che consolida questa percezione di solidità. Sebbene il sistema resti proporzionale, introduce un premio di maggioranza che aumenta la probabilità di governi stabili dopo le elezioni del 2027. Questa mossa è stata interpretata dai mercati come un fattore chiave di riduzione del rischio. L’opposizione ha usato toni apocalittici, ma il mercato ha prezzato al meglio la stabilità di oggi e domani.