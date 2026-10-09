Vance: “Non guarderò la fucilazione del killer di Fort Hood”

ROMA – Come si concilia la fede cristiana con l’annuncio del Pentagono secondo cui vorrebbero trasmettere in diretta l’esecuzione della fucilazione del tiratore di Fort Hood? “Se alla fine verrà trasmesso in diretta, io non lo guarderò“, lo ha detto il vicepresidente Usa, JD Vance, oggi in Ohio, a proposito dell’esecuzione tramite plotone d’esecuzione di Nidal Hasan, l’autore della sparatoria del 2009 nonché responsabile dell’uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32.
La data dell’esecuzione, che avverrà per fucilazione, è fissata per il prossimo 3 dicembre nello stesso luogo della strage. “Non so se accadrà davvero. Questo tizio ha commesso il peggiore attacco terroristico sul suolo americano al di fuori dell’11 settembre“, ricorda Vance.