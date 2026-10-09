Chi vince le elezioni con lo ‘Stabilicum’? Gli scenari dei sondaggisti

ROMA – Con le nuove regole dello Stabilicum, la riforma elettorale approvata in via definitiva ieri dal Parlamento, che scenari si creeranno alle prossime politiche? Sarà avvantaggiato il centrodestra o il campo largo? Insomma, a chi converrà questa riforma elettorale. L’agenzia DIRE ha interpellato tre tra i maggiori sondaggisti in Italia: Lorenzo Pregliasco, Renato Mannheimer e Nicola Piepoli. Difficile tracciare previsioni non essendo ancora decisa la data del voto e con il ‘partito dell’astensione’ che incombe su tutti. Ma c’è una variabile che comunque potrebbe influenzare gli scenari e che se non decisiva, sarà però influente sul risultato: il fattore tempo. Elezioni anticipate o scadenza naturale della legislatura? Pendono incognite su entrambi gli schieramenti.

Sul versante dell’attuale maggioranza il fattore Vannacci potrebbe mutare il suo peso ‘sgonfiandosi’ con il passare dei mesi. E quindi andare il più in là possibile con la data potrebbe far escludere l’alleanza maldigerita soprattutto per i centristi di Forza Italia e non ben vista nemmeno in casa Fdi. Sul versante ‘campo largo’, la mancanza di un candidato premier potrebbe azzoppare il centrosinistra se le urne fossero ravvicinate.

Lo ‘Stabilicum’ (come lo ha battezzato il governo) o ‘Melonellum’ (per le opposizioni), per Lorenzo Pregliasco è un sistema che offre delle opportunità sia al centrodestra sia al centrosinistra, avvantaggiando però quest’ultimo. Nello specifico, secondo il fondatore di Youtrend, un elemento che può aiutare Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni e il resto della compagnia ‘è per paradosso l’esistenza del premio di maggioranza (per chi raggiunge il 42% dei voti, ndr.) perché dà la possibilità al centrosinistra, con un voto in più sul centrodestra, di avere una maggioranza solida alla luce di come funziona il premio di maggioranza’, fino a un tetto di 220 deputati su 400 e 113 senatori su 200 al Senato. Il meccanismo del premio di ‘governabilità’, spiega, ‘consente al centrosinistra di giocarsela per avere con un voto in più una maggioranza solida dei seggi, cosa che con la precedente legge sarebbe stato più complicato perchè lo scenario più probabile sarebbe stato un pareggio a livello di seggi’.

C’è però un altro elemento della nuova legge che invece aiuta il centrodestra: ‘La formalizzazione dell’indicazione del candidato premier delle coalizioni mette un pò all’angolo l’opposizione, che si trova costretta anche formalmente a indicare un nome e quindi a scegliere un leader prima delle elezioni’. Qualcosa di cui, secondo Pregliasco, ‘il centrosinistra avrebbe volentieri fatto a meno, soprattutto in considerazione del fatto che Schlein non vuole fare un passo indietro, Conte nemmeno e dunque lo scenario più realistico ad oggi è quello delle primarie, che sono come sempre un passaggio che può essere anche delicato perchè magari chi perde le primarie fa un pò fatica a motivare i suoi elettori poi alle elezioni vere’. Sul versante centrodestra, il professore punta il faro sul ‘fattore Vannacci’: ‘Conta molto- spiega – perché con i sondaggi di oggi avere o non avere Vannacci in coalizione sembrerebbe poter fare la differenza tra vincere o perdere le elezioni, o meglio tra vincere ottenendo il premio oppure far ottenere il premio al centrosinistra’.

Quanto alla finestra temporale in cui si andrà a votare, secondo Pregliasco ‘la data incide su tre profili‘. Primo: ‘La sovrapposizione o meno con le amministrative. Perché se si vota a maggio/giugno è quasi certo che a quel punto si faccia un ‘election day’ insieme alle amministrative e l’opinione prevalente è che le amministrative insieme alle politiche possano favorire leggermente il centrosinistra perché ha più radicamento sulle città. Io non sono convintissimo di questa lettura – dice- Meloni sembra esserne convinta ma secondo me c’è anche un traino delle politiche sulle amministrative che comunque riguardano moltissimi comuni, anche comuni piccoli, ragione per la quale il centrodestra ha comunque dei suoi elementi di forza’. Secondo aspetto, la data incide sul ‘livello di maturazione’ del fenomeno Vannacci: ‘Se si votasse ad aprile l’ex generale può reggere sei mesi? E se si votasse a ottobre i mesi diventerebbero 12, un anno… Quanto può reggere Vannacci in termini di consenso?‘. Il fondatore di Youtrend fa notare che ‘non sarebbe la prima volta che un partito nasce forte, ha una fiammata di consenso, ma poi dopo un anno non ha gli stessi livelli’. L’ultimo fattore è ‘la prontezza’ dell’opposizione che ‘non ha ancora neanche deciso se e come fare le primarie, quando farle e avrebbe poco tempo per la vera campagna elettorale’.

Infine c’è il probabile, anzi molto probabile, ‘fattore palude’, ossia lo scenario del pareggio che è quello che secondo Meloni e la sua maggioranza avrebbe creato il Rosatellum ma che, se non scattasse il premio di maggioranza dello Stabilicum, si avvererebbe anche con a regole mutate. ‘Avendo alzato la soglia per far scattare il premio al 42% in entrambe le Camere – osserva Pregliasco – non è proprio fuori dal mondo la possibilità che nessuna coalizione superi quella percentuale e il paradosso è che a quel punto ci troveremmo con un proporzionale ancora più puro del Rosatellum e quindi con una certezza di palude’.

Poi c’è l’analisi di Renato Mannheimer. Ricorda che le previsioni dei sondaggi di oggi si basano sulle intenzioni di voto che in occasione delle elezioni possono cambiare. Il professore, che da più di trent’anni lavora nel campo delle ricerche e dei sondaggi di opinione, sottolinea che ‘non sempre i sondaggi prevedono correttamente, perché tanta gente, grosso modo il 20%, decide all’ultimo momento e adesso c’è un 30% di indecisi che vedrà all’ultimo momento se votare o no e cosa votare’. Comunque, allo stato attuale delle cose, sulla base dei dati, racconta Mannheimer, ‘è davanti il centrosinistra che, se riesce a stare unito, supera il 42% e quindi avrebbe il premio di maggioranza. Ma si tratta, nelle rilevazioni che abbiamo, di pochi decimali sopra il 42%, quindi la cosa è molto incerta’. Il centrosinistra al momento è davanti, pur con tutti i problemi che sappiamo di unità e con la mancanza ancora di un leader della coalizione ma vince se la coalizione di centrodestra non si allea con Vannacci. Per Mannheimer se invece Meloni & Co. si alleano con l’ex generale ‘il centrodestra stravince’. Naturalmente, mette le mani avanti, ‘è un calcolo approssimativo, perché alleandosi con Vannacci il centrodestra perde dei voti al centro, che potrebbero andare alle astensioni o a Calenda o a qualche formazione di centro. Però in linea di massima si può dire che il centrodestra se si allea con Vannacci vince, se non si allea perde’.

Quanto infine alla strategia del ‘voto utile’, in cui, secondo molti retroscenisti spera la presidente del Consiglio per convincere gli elettori di destra a non votare Vannacci, Mannheimer osserva: ‘Questo è molto difficile, perché pochi elettori fanno questi ragionamenti di voto utile, solo i più sensibili. E gli elettori di Vannacci non sono propriamente i più attenti alla politica in questo momento’.

Anche secondo Mannheimer, questo nuovo sistema di voto potrebbe comunque creare lo scenario della ‘palude’: ‘Paradossalmente – dice- la Meloni, che quando ha pensato il sistema elettorale non aveva previsto l’esistenza di Vannacci, ha fatto un sistema elettorale che in questo momento o favorisce il centrosinistra o favorisce la palude, perché il vantaggio del centrosinistra è di pochi punti decimali e quindi potrebbe esserci eccome la palude, che vorrebbe dire una necessità del centro con tutti i pasticci che ci sono con il sistema proporzionale’.

Infine la data delle elezioni. Secondo il professore, ‘potrebbe essere non determinante, ma molto importante: una coincidenza con le elezioni amministrative, secondo alcuni osservatori, potrebbe dare un vantaggio alla sinistra perché la sinistra vince in diverse città tra cui Milano. Certo, fare le elezioni subito è un danno per il centrosinistra, perché chissà se riesce a mettersi d’accordo in poco tempo. Quella è una variabile molto importante. Riusciranno a presentarsi o meno come coalizione? Adesso tutto è in alto mare. E poi, qualunque leader scelgano, che sia la Schlein o Conte, ci saranno delle astensioni in più. Gli elettori del Movimento 5 Stelle non votano volentieri per Schlein e potrebbero tornare alla loro vecchia abitudine dell’astensione e questo diminuirebbe il vantaggio del centrosinistra che abbiamo visto essere esiguo. E dall’altra parte, gli elettori del Pd non è detto che votino se c’è Conte premier. Quindi direi che i tempi più ravvicinati danneggerebbero il centrosinistra’.

Fa un’analisi invece più ‘qualitativa’ degli scenari politici Nicola Piepoli. Per il professore, presidente dell’omonimo istituto, ‘il fattore guerra’ determinerà il ‘sentiment’ degli elettori. ‘Il mercato è estremamente mutevole – spiega – Una volta si diceva ‘la donna è mobile’, adesso è il mercato che è mobile, e in particolare il mercato delle elezioni. Cioè, cambia letteralmente da un giorno all’altro, come sta avvenendo in questo momento per il nuovo partito di Vannacci, che è valutato quasi stratosfericamente rispetto a quello che potrà poi realizzare. E quindi a un certo momento il problema è trovare dei ‘correcteurs’, dei correttori statistici che noi abbiamo e che usiamo normalmente’. Il problema è proiettarsi a quando ci saranno le elezioni. Vale a dire, un conto è se le elezioni sono in primavera e un conto se si andrà a scadenza naturale in autunno ‘quando il mercato si è consolidato’. E ‘c’è anche un elemento determinante per il consolidamento del mercato che è la minore o maggiore intensità della guerra’. Per Piepoli, ‘non conta l’economia in queste elezioni, conta l’essere o no in guerra. E noi in questo momento – spiega – siamo in una situazione giuridica che ci salva la vita e che si chiama ‘non belligeranza’. La presidente del Consiglio e il suo sostituto o braccio destro, che è Tajani, e quindi Forza Italia e Tajani in particolare, hanno presente che cos’è la non belligeranza perché noi l’abbiamo sperimentata dal 3 settembre del ’39 fino a giugno del ’40. In quell’epoca noi abbiamo avuto un Mussolini che ha dichiarato la non belligeranza dell’Italia e la non belligeranza significava che noi eravamo alleati di Hitler, ma non davamo a Hitler combattenti. In questo momento noi siamo alleati all’Occidente, ma non diamo combattenti all’Occidente. Siamo nella NATO, ma noi alla NATO non diamo combattenti, e questo è drastico nelle dichiarazioni sia di Meloni che di Tajani. Questo significa che siamo ‘non belligeranti’ anche se non l’abbiamo dichiarato’.

E questo sugli elettori, alla luce della scelta che dovranno fare appena sapremo quando si andrà a votare, come influisce? ‘Influisce a grande favore di Meloni e di Tajani- risponde Piepoli – Mantenere questa linea è essenziale per il governo. È un’arma invincibile. E con una dichiarazione tosta di ‘non belligeranza’ fatta durante la campagna elettorale Vannacci scompare’. L’analisi di Piepoli è molto sottile e in base a questa tesi il ‘campo largo’ non avrebbe chance perchè ‘attraverso quello che dice, è belligerante – osserva il professore – cioè le sue dichiarazioni sono a favore di uno dei due contendenti mentre la soluzione preferita dall’opinione pubblica sarebbe la non belligeranza’.

Secondo Piepoli, la posizione dell’attuale governo ‘Fingere di combattere, ma dichiarare di non combattere è una soluzione geniale’. Però avverte: ‘Per superare il 42% per Meloni è indispensabile includere il ‘nuovo venuto’. Vannacci è nato nella Lega e porta via voti alla Lega e al centrodestra se agisce per conto suo. Cosa che magari è in grado di fare perché un po’ ‘pazzariello’ lo è’.

E invece cosa dovrebbe fare il campo largo per avere una chance con questo sistema di voto? ‘Fare di più di quello che potrebbe fare la destra: dichiararsi non combattente – chiosa Piepoli – Dichiararsi pacifista totalmente, battersi per la pace in sé. Con questo vincerebbe’. Oppure sparigliare tra i leader e indicare un nome nuovo. Per Piepoli funzionerebbe quello di Mario Calabrese, lanciato da Matteo Renzi alla Leopolda per la corsa a sindaco di Milano: ‘Sì, ma merita di più – conclude – Se avessero quel nome vincerebbero. Ci vorrebbero persone con correttezza nella nostra politica’.