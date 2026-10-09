Dire Podcast | I principali provvedimenti della settimana alla Camera dei deputati

ROMA – É stata la settimana della legge elettorale alla Camera. La riforma ha fatto scontrare maggioranza e opposizioni, che hanno litigato su tutto, persino sul nome. Le opposizioni l’hanno ribattezzato ‘Melonellum’, lasciando intendere che Giorgia Meloni si sia cucita la riforma elettorale su misura. Per il centrodestra è invece lo ‘Stabilicum’, un sistema di voto che garantirà appunto stabilità del governo, certezza del vincitore e un premio di maggioranza ragionevole.

In aula è stato muro contro muro. Per superare qualche ostacolo con più agilità il governo ha posto la fiducia su tre articoli della riforma. Martedì e mercoledì ha incassato i tre via libera, tra le critiche delle opposizioni. Ma come funziona davvero la nuova legge elettorale? Si parte dal proporzionale, ma con un premio di maggioranza: chi supera il 42% dei voti in entrambe le Camere ottiene 70 deputati e 35 senatori in più. Se la soglia non viene raggiunta anche in una sola Camera, niente premio. Le preferenze tornano a metà: il capolista resta bloccato, deciso dai partiti. Gli elettori potranno scegliere fino a tre nomi tra gli altri candidati, di cui troveranno già nome e cognome sulla scheda. Ecco perché le opposizioni parlano di “finte preferenze”. Inoltre, le coalizioni dovranno indicare il nome del candidato premier, che però non apparirà sulla scheda: la nomina resta al presidente della Repubblica, come previsto dalla Costituzione. Per la maggioranza la legge elettorale garantirà chiarezza e trasparenza.

C’è stata una protesta che ha attraversato gli schieramenti: quella delle parlamentari, che temono di essere le grandi penalizzate dalla nuova legge elettorale. Il punto è che sono saltate le quote di genere per i capilista bloccati: i partiti potranno quindi mettere uomini in tutte le posizioni garantite. Le tre preferenze, con alternanza di genere, non bastano necessariamente a compensare lo squilibrio. Il rischio, denunciano le opposizioni e diverse parlamentari anche di maggioranza, è che in Parlamento entrino meno donne. Una contraddizione politica, secondo il Pd, visto che la riforma porta il nome di un governo guidato da una donna.

Giovedì il gran finale. La riforma è stata approvata definitivamente col voto segreto, chiesto dalle opposizioni. A luglio, con questa tattica parlamentare, alcuni franchi tiratori del centrodestra avevano affossato le preferenze, che sono state poi reintrodotte in Senato. Questa volta Meloni è stata chiara: “Se la legge non passa, cade il governo”. I deputati di centrodestra non se lo sono fatto ripetere, tenuti sulla corda dalle vedette, ovvero alcuni colleghi di partito incaricati di controllare dall’alto dell’aula il movimento delle dita nel segreto delle pulsantiere.

In aula, prima del voto definitivo, maggioranza e opposizioni si sono scontrate ancora una volta senza troppi sconti. La riforma è passata tra le ovazioni del centrodestra e le proteste delle minoranze, che hanno sbandierato cartelli e gridato alla “legge truffa”.