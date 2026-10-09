Un anno fa il cessate il fuoco a Gaza. El-Sayegh (Ifrc): “Gli aiuti non bastano”, Zilber: “Palestinesi ancora in ombra”

ROMA – A un anno dal cessate il fuoco tra Israele e Hamas, la situazione nella Striscia di Gaza “per più di un milione e mezzo di civili resta atroce”. Con l’agenzia Dire parla Mey El-Sayegh, portavoce per la regione Medio Oriente e Nord Africa della Federazione internazionale delle società di Croce rossa e Mezzaluna Rossa (Ifrc). “Bombardamenti e sfollamenti continuano e i soccorritori non riescono a fare il proprio lavoro”, aggiunge il responsabile: “Costa 3mila dollari sostituire solo una gomma delle ambulanze, mentre le restrizioni all’accesso di beni umanitari costringe spesso anche i soccorritori alla fame. Da mangiare non basta: chiediamo la riapertura di tutti i valichi di frontiera”.

Il 10 ottobre 2025 Israele e Hamas siglavano un cessate il fuoco, che prevedeva innanzitutto il rilascio degli ostaggi israeliani catturati nell’attacco del 7 ottobre 2023. Sul piano umanitario, l’accordo stabiliva la riapertura dei valichi da parte di Israele e l’ingresso di almeno 600 tir di aiuti al giorno, per portare cibo, medicine e materiali per ricostruire le infrastrutture – reti per la produzione e distribuzione dell’elettricità, gas, comunicazioni e acqua, insieme ai desalinizzatori.

Avverte El-Sayegh: “Continuiamo a essere testimoni di carenze gravi di cibo, carburante, pezzi di ricambio e forniture mediche essenziali”, come “macchinari per gli esami radiografici ma anche anestetici e antidolorifici”.

Le autorità di Israele motivano le restrizioni – soprattutto per apparecchiature elettroniche e parti in metallo – con l’esigenza di togliere risorse ai combattenti armati. Chiediamo se fornisca alle organizzazioni umanitarie delle alternative a tali prodotti, garantendo le forniture ai civili: “Non che l’Ifrc sappia”, replica El-Sayegh.

Al momento, continua la portavoce, “sono attivi solo due valichi di frontiera: quello di Rafah, per le evacuazioni mediche, e quello di Kerem Shalom”, sempre a sud, “per medicinali, cibo e il resto”. Ma il numero di convogli in ingresso “resta gravemente insufficiente e intanto si riduce anche il numero di persone in uscita da Gaza, che necessitano di cure urgenti in Egitto e Giordania”, paesi che si sono resi disponibili alle evacuazioni mediche.

Con l’inverno alle porte, secondo Al-Sayegh si ripresenta anche il problema della mancanza di tende e alloggi. Israele vieta anche i prefabbricati e autorizza solo le tende estive. “Le tende autorizzate- afferma la portavoce- sono troppo leggere per sopportare gelo, piogge intense e inondazioni”. Proprio oggi l’Onu ha esortato rifugi più solidi in vista del potenziale rischio alluvioni date dal passagio del Niño sulla Striscia. Così, riprende la responsabile per i media, “molte famiglie si adattano a vivere anche in dieci in una tenda, altri optano per ciò che resta degli edifici sventrati dai bombardamenti”, nonostante “il pericolo crolli e la mancanza di carburante o pezzi di ricambio per i macchinari per estrarre le persone dalle macerie”. E poi i prezzi internamente “restano alle stelle” così come “la disoccupazione” e acquistare anche i pochi beni che entrano diventa “estremamente difficile”.

L’appello dell’Ifrc dunque è ad “aprire i valichi, aumentare le forniture ma anche i fondi. Nel 2026 abbiamo coperto solo il 26% dei finanziamenti necessari”. I fondi si riducono non solo perché i governi più ricchi stringono la borsa ma anche perché, spiega El-Sayegh, “nella regione ci sono troppe crisi umanitarie che si protraggono da tempo: non solo Paelstina, ma anche Yemen, Libano o Iran”.

ZILBER: “UN ANNO FA GIOIA PER OSTAGGI, GAZA RESTA IN OMBRA”

“In Israele l’accordo di cessate il fuoco di un anno fa è anzitutto motivo di gioia per il ritorno degli ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023″: a parlare con l’agenzia Dire è Neri Zilber, reporter e analista a Tel Aviv, consulente dell’organizzazione ebraico-americana Israel Policy Forum.

Dall’intesa con Hamas, mediata dagli Stati Uniti, dal Qatar e dalla Turchia, è trascorso un anno. Il 10 ottobre 2025, a mezzogiorno, scattò il riposizionamento dell’esercito israeliano lungo la cosiddetta “linea gialla” nella Striscia di Gaza e cominciarono i rilasci di prigionieri e ostaggi, sia vivi sia morti: 251 le persone che erano state portate nella regione dopo gli assalti di Hamas, circa 2mila i detenuti palestinesi che avrebbero dovuto essere rilasciati dalle carceri di Israele.

Zilber allarga lo sguardo al significato che oggi a Tel Aviv viene in genere attribuito all’anniversario. “Comincerei dal grande senso di sollievo e di gioia per il ritorno in Israele degli ostaggi, ma anche dal dolore per le vittime e dalla volontà di ricordare”, sottolinea l’analista. “Nel terzo anniversario del 7 ottobre 2023, migliaia di persone si sono riunite a Tel Aviv per una cerimonia organizzata dalla società civile: sul palco c’era anche Eli Sharabi, ex ostaggio rimasto prigioniero a Gaza per 491 giorni”.

Secondo Zilber, almeno nel “dibattito mainstream” è assente la prospettiva di chi vive a Gaza e ha subito le conseguenze del conflitto. “La copertura mediatica israeliana delle commemorazioni del 7 ottobre”, sottolinea l’analista, “si è concentrata soprattutto sul dolore del Paese per le vittime degli attacchi di Hamas, per i soldati uccisi nei combattimenti a Gaza e in Libano e sul trauma collettivo iniziato quella mattina”.

Le sofferenze dei palestinesi, invece, hanno trovato pochissimo spazio. “E se lo hanno fatto è stato attraverso un altro punto di vista”, sottolinea Zilber: “Quello del progressivo deterioramento del sostegno internazionale a Israele, negli Stati Uniti come in Europa, e delle difficoltà del governo di Benjamin Netanyahu nel mantenere rapporti solidi con gli alleati tradizionali”.

Delle 251 persone sequestrate da Hamas il 7 ottobre, 168 sono tornate a casa vive. Gli ultimi 20 ostaggi sopravvissuti sono stati liberati il 13 ottobre 2025, nell’ambito dell’accordo con Hamas. L’ultimo corpo restituito a Israele, nel gennaio 2026, è stato quello del poliziotto Ran Gvili: ucciso nei pressi del kibbutz di Alumim, era stato trasportato privo di vita a Gaza.

Secondo le stime del ministero della Sanità di Gaza, ritenute credibili dall’Onu, nonostante l’accordo di cessate il fuoco nell’ultimo anno in bombardamenti e operazioni militari israeliane nella Striscia sono state uccise oltre 1.400 persone. Circa 1.200 invece i morti israeliani nei raid del 7 ottobre 2023.