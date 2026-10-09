Tg Politico Parlamentare, edizione del 9 ottobre 2026

NOBEL PER LA PACE ALLA GIUDICE NAVI PILLAY

Il Premio Nobel per la pace 2026 a Navanethem ‘Navi’ Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte penale internazionale e Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti Umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d’inchiesta dell’Onu che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella Striscia di Gaza e che ha portato al documento con l’accusa di “genocidio” per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale.

63 ANNI DAL VAJONT, MELONI: “FERITA CHE NON SI CANCELLA”

Sessantatré anni dalla frana del Vajont. Nella notte del 9 ottobre 1963 quasi 2 mila vittime. Una tragedia che ha “segnato per sempre la storia della nostra Nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare”, ha scritto la premier Giorgia Meloni. “Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità”, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, richiama tutti a “non dimenticare” affinché “simili tragedie non si ripetano mai più”.



MATTARELLA: “IN PARLAMENTO SI MISURA LA DEMOCRAZIA”

Il Parlamento è “luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità” dove “si misura quotidianamente la qualità della democrazia”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei cento anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. “Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia -sottolinea il presidente della Camera Lorenzo Fontana -la nostra è solida e vitale”.

SALVINI: “TETTO AI BONUS E PIÙ FONDI AI SEPARATI”

Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino dieci o quindici. È la proposta su cui sta lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all’Isee. E intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati: in meno di 24 ore sono arrivate oltre 13 mila domande e, se le risorse non basteranno, il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra.