Unicredit bussa all’Ue, decisione su Commerzbank a novembre

FIRENZE – Nel risiko bancario che, ormai, da mesi primeggia nelle cronache finanziarie è la giornata di UniCredit (+1,49% a metà pomeriggio a piazza Affari). Mentre la tenaglia di Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo, sta per chiudersi su Mps in vista dell’assemblea straordinaria di Rocca Salimbeni del 29 ottobre, a rilanciare una certa effervescenza in Borsa provvede piazza Gae Aulenti. È bastata l’indiscrezione su una riunione straordinaria del Consiglio d’amministrazione a far ripartire una girandola di ipotesi.

E gli operatori sembrano essersi fatti un’idea ben chiara su quale possa essere l’eventuale oggetto dei desideri del gruppo guidato da Andrea Orcel: Banca Generali, le cui quotazioni sono in rialzo del 4,74% poco sotto i 63 euro per azione. A dire il vero la lettura sulla riunione è tutt’altro che univoca, considerato anche che in ambito strettamente domestico la vera cassaforte resta Generali: il Leone che vede già UniCredit terzo azionista col 9,05%.

Non si esclude, neppure, che la riunione di oggi sia funzionale a un mero aggiornamento della situazione su richiesta di alcuni membri del board. D’altro canto, non mancano sviluppi sul mercato internazionale. È notizia di queste ore la richiesta da parte di UniCredit del via libera all’Antitrust dell’Unione europea all’acquisizione portata avanti in Commerzbank. La commissione europea dovrebbe esprimersi entro il 16 novembre. In caso di responso positivo del braccio operativo della concorrenza eurounitaria, questo spianerebbe la strada alla banca guidata da Orcel alla piena titolarità del proprio pacchetto azionario, circa il 48% dell’istituto di credito di Francoforte. L’altro tassello fondamentale, a quel punto, resterebbe da ottenere l’approvazione formale da parte della Bce.