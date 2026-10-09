‘Tribunale islamico’, l’avvocato si difende: “Gli arbitrati fondati sulla Sharia non violano il diritto italiano”

VENEZIA – La bufera politica sulla camera arbitrale che a Padova applica la Sharia è scoppiata “forse perché c’è una componente politica…”, o magari per “la difficoltà a comprendere esattamente di cosa si tratta”. Ma quindi, appunto, di cosa si tratta? Omar Vanin, l’avvocato che ha dato il via al progetto (Ma “non sono stato da solo, c’è un’associazione”), prova a spiegarlo oggi ai microfoni di Mattino 5. Chiarendo ad esempio che non si trattano questioni familiari secondo la norme della Sharia “che è un ordinamento giuridico, un altro modo per definire il diritto islamico”. Quindi, gli viene chiesto, su un adulterio femminile? “Non c’entra niente”, l’arbitrato riguarda “aspetti patrimoniali e commerciali, non familiari”, non di faccende di famiglia o della persona “non è questo il tema di cui si può occupare un arbitrato”.

Quindi, allora, si può trovare il caso di una eredità lasciata solo al figlio maschio? “Non c’entra niente” e comunque, dice Vanin, “non si possono violare le norme imperative italiane”. L’arbitrato, continua, è “un tema molto tecnico” e riguarda ad esempio una controversia di natura patrimoniale, di investimenti” trattata “in un ambiente più riservato, affidando la disputa a soggetti di cui le parti si fidano”. Ad esempio, per un contratto di compravendita. E la Sharia “si occupa anche di aspetti commerciali, del modo in cui nascono i contratti, vengono adempiuti o si devono sciogliere: può essere un modo per risolvere la controversia, sempre nel quadro della legge italiana“. Vero è che sono due ‘livelli’ diversi: la Sharia non “per forza è uguale alla legge italiana” con cui magari “può incontrarsi, ma non può violarne i principi essenziali: nulla di quello che viene fatto è contrario alla legge italiana“.

LA COMUNITÀ ISLAMICA PATAVINA: “INIZIATIVA INDIVUDUALE, NOI TUTTI DIFFIDIAMO”

Sempre a ‘Mattino 5’ Salim El Maoued, referente Comunità Islamica di Padova, prende le distanze dalla iniziativa: “La nostra posizione è netta e chiara, come comunità islamica di Padova, provinciale e italiana, ed è di distanza”. La giustizia, continua, “in Italia è una sola ed è quella dello Stato”, mentre la camera arbitrale secondo la Sharia è “un iniziativa individuale di un avvocato che probabilmente” l’ha avviata “per motivi personali ma noi non riconosciamo nessun mandato”. E la gente ci va? “No, assolutamente no. Diffidiamo tutti quanti”, ribatte El Maoued.