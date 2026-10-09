A Faenza si cerca chi ha cosparso di vodka e dato alle fiamme un gatto

RAVENNA – A Faenza, la Polizia locale è a ‘caccia’ di chi, mercoledì scorso, ha cosparso di vodka un gatto nel parco di via Volpaccino e gli ha dato fuoco. L’animale ora è in cura da un veterinario. Il proprietario, che ha segnalato quanto accaduto sui social, ha chiesto ai concittadini, compresi quelli che hanno telecamere, di aiutarlo a raccogliere informazioni. E anche l’assessore comunale al Benessere animale, Gianluca Baccarini, lancia un appello a chiunque sappia qualcosa perché collabori con le autorità ravennati.

“L’episodio- punta il dito l’assessore- rappresenta un gesto di una crudeltà inaccettabile che colpisce e indigna l’intera comunità. Esprimo la mia più ferma condanna”. Baccarini ritiene “fondamentale continuare a promuovere una cultura del rispetto verso gli animali, della convivenza responsabile tra persone e animali e del contrasto a ogni forma di maltrattamento e violenza”. Episodi come questo, rimarca, “non possono essere sottovalutati: feriscono il senso di civiltà e i valori di rispetto sui quali si fonda la nostra comunità. Per questo rivolgo un appello alle associazioni che si occupano di tutela animale, ai volontari e ai proprietari di animali affinché uniscano le forze insieme all’amministrazione comunale”. Il Comune sta nel frattempo lavorando alla definizione di iniziative e strumenti per “rafforzare la sensibilizzazione e la prevenzione, contribuendo alla costruzione di una rete stabile tra istituzioni, associazioni e cittadini. Il rispetto degli animali è infatti una misura della civiltà e della qualità della nostra comunità”, chiosa Baccarini.

(Foto di repertorio)