Oltre 2.000 maglie del Napoli ‘perfettamente fake’: denunciato il falsario, le sponsorizzava dal suo profilo TikTok

NAPOLI – Lo scorso 22 la guardia di finanza di Napoli, nell’ambito di un’intensificazione dei controlli a contrasto della contraffazione e a tutela del Made in Italy, anche monitorando le piattaforme social più comuni, ha sequestrato 2.338 magliette della Ssc Napoli contraffatte, denunciando un cittadino italiano.

In particolare, i baschi verdi hanno individuato un soggetto che sponsorizzava sul proprio profilo Tik Tok la vendita delle nuove maglie della Ssc Napoli riprodotte nell’occasione del centenario della fondazione della società calcistica. L’attività info-investigativa e il successivo controllo eseguito sull’autovettura in uso al soggetto hanno consentito ai militari di trovare 230 magliette del tipo di quelle pubblicizzate nei video caricati sul proprio profilo social. La successiva perquisizione, effettuata nella residenza della stessa persona, ha permesso di recuperare più di 2.100 articoli della stessa specie, stoccati nel box pertinente all’abitazione.

Da un attento esame della merce è emerso come le maglie fossero curate nei minimi dettagli, riproducendo accuratamente i vari sponsor ed etichette, nonché il nuovo marchio relativo alla ricorrenza del centenario della Ssc Napoli. Le magliette erano anche dotate di una particolare etichettatura che, una volta inquadrata attraverso il sistema Nfc dello smartphone, reindirizzava l’utente direttamente al sito ufficiale della Ssc Napoli, inducendo così in inganno il consumatore circa l’originalità del prodotto.

All’esito dell’attività le Fiamme Gialle hanno sequestrato gli articoli contraffatti, denunciando il soggetto per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.