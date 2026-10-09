Tg Commissioni, l’edizione di venerdì 9 ottobre 2026

IN COMMISSIONE IL FRATELLO DI DAVID ROSSI: INDAGINI FATTE MALE

“La magistratura diceva una cosa, noi qualche dubbio lo abbiamo sempre avuto. Le indagini sono state fatte male, punto. C’è stato un ‘attimino’ di superficialità”. Lo ha detto Filippo Rossi, audito in Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di suo fratello David Rossi, l’ex capo della comunicazione di Mps morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013. “Ci sono evidenze che credo facciano riflettere. La caduta dalla finestra tra noi si è sempre detto che era un po’ strana”, ha aggiunto Filippo Rossi, che rispetto alla versione del suicidio del fratello ha detto “David non avrebbe potuto salutarci in questa maniera”.

CROSETTO: NOSTRA PRESENZA IN ARABIA SAUDITA CHIARA E TRASPARENTE

“La presenza italiana nell’area poggia su un quadro giuridico assolutamente chiaro e trasparente”. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, lo ha riferito alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato riunite sul caso dell’attacco alla base di Ta’if e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. “La presenza dei nostri militari in Arabia Saudita non è nuova ma parte della nostra partecipazione Inherent Resolve, approvata con risoluzioni parlamentari”, ha specificato il ministro sottolineando che “l’Arabia Saudita è un Paese partner e continua a chiedere il nostro aiuto”.

LA COMMISSIONE ESTERI HA APPROVATO UNA MOZIONE PER AIUTI A CUBA

La Commissione Affari esteri della Camera ha approvato all’unanimità la mozione del Partito democratico a sostegno della popolazione cubana, a prima firma del responsabile Esteri del Pd Peppe Provenzano. L’atto parlamentare chiede al Governo di intervenire per sostenere la popolazione cubana di fronte alla gravissima crisi umanitaria provocata dal un embargo che va avanti da quasi 65 anni e dalle recenti sanzioni energetiche statunitensi volute da Trump. La risoluzione impegna il Governo italiano a promuovere “ulteriori rapidi interventi di aiuto umanitario a sostegno della popolazione cubana”.

ARERA IN ECOREATI: SU TERMOVALORIZZATORI CRITERI SIANO OMOGENEI

“La semplice presenza di un termovalorizzatore non garantisce automaticamente una tassa dei rifiuti più bassa”. A dirlo, i rappresentanti di Arera in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, nell’ambito del filone d’inchiesta relativo alle evidenze critiche e virtuose degli impianti di termovalorizzazione. Per quanto riguarda i benefici ambientali, “emerge un quadro molto eterogeneo tra le regioni italiane”, per questo l’Autorità ritiene “opportuno definire criteri più omogenei a livello nazionale”.