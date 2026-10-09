Gaffe per Elisa Isoardi: nella redazione di ‘Bar Centrale’ spunta il ‘totomorte’. Tra i nomi Banfi, Allevi, Mattarella

ROMA – Polverone social per Elisa Isoardi e ‘Bar Centrale’, il programma di attualità in onda ogni sabato alle 14 su Rai1. Sono bastati pochi istanti, giusto quelli di una storia su Instagram, a scatenare gli utenti. La conduttrice ha condiviso alcuni momenti del dietro le quinte in redazione durante la preparazione della puntata e in quelle immagini a catturare l’attenzione è stato un elenco scritto su una lavagna.

Un dead pool, ovvero un ‘totomorte’: una lista di 22 nomi noti, con rispettive età. Tra questi Lino Banfi, al primo posto, Renzo Arbore, Sofia Loren. E ancora: Mogol, Vittorio Sgarbi, Dino Zoff, Paolo Conte, Mina e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Accanto al suo nome la scritta ‘speriamo di no’. Tra i più giovani figura Giovanni Allevi. Il fermo immagine, ingrandito, è stato presto condiviso da diversi utenti, facendo diventare la gaffe virale. In tanti parlano di “cattivo gusto” e gridano “vergogna”. Dalla redazione, al momento, non è arrivato nessun commento a riguardo. E su un’altra cosa gli utenti sono d’accordo: nell’augurare una lunga vita a tutti i presenti in quella lista.

La lavagna con i pronostici su chi muore prima è disgustosa. Immaginate la riunione da #Isoardi: no quello prima, lui dopo. Lui morirà così, lei così. Squallido oltre ogni limite. pic.twitter.com/2gBYdnsgpq — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) October 9, 2026

Foto dai social