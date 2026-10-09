Tg Mondo Hi Tech, l’edizione di venerdì 9 ottobre 2026

DATA CENTER, SETTORE PUÒ VALERE 37 MLD CON 26MILA OCCUPATI

Circa 460 MegaWatt di capacità commerciale oggi operativa, con una pipeline di progetti qualificata di 1.839 MW e una capacità commerciale complessiva attesa di circa 2 GigaWatt entro il 2031. Un potenziale di investimenti infrastrutturali stimato in circa 37 miliardi di euro. Fino a 26 mila occupati a tempo pieno a regime, tra dipendenti diretti, indiretti e indotto, oltre a circa 20 mila occupati temporanei all’anno nella fase di sviluppo e costruzione su tutto il territorio nazionale. Questi alcuni dati diffusi dalla Italian Datacenter Association in occasione di un Simposio sul settore. Per quel che riguarda il tema dell’energia, circa il 97% dell’elettricità dichiarata dagli operatori proviene da fonti a basse emissioni, in larga parte rinnovabili. Per l’acqua, invece, la ricerca segnala l’evoluzione verso sistemi a secco, circuiti chiusi, configurazioni ibride e raffreddamento a liquido che ne abbattono i consumi. Anche il recupero del calore rientra tra le direttrici di sviluppo della sostenibilità dei data center.

NUCLEARE, AL VIA LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI INTERESSE SULL’IPCEI

Al via la raccolta per le manifestazioni di interesse delle imprese italiane che intendono partecipare all’Ipcei, il progetto di comune interesse europeo dedicato allo sviluppo delle tecnologie nucleari innovative. L’iniziativa, promossa congiuntamente dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, punta a rafforzare il ruolo dell’Italia in un settore strategico per il futuro dell’Europa. Il bando pubblicato dal Mimit fissa al 3 dicembre il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Il dicastero gestirà il processo di selezione delle proposte progettuali italiane, nelle varie fasi, sino alla formale notifica alla Commissione europea. Gli Ipcei sono Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo, iniziative di collaborazione industriale su larga scala riuniscono conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici di tutta l’Unione europea per raggiungere obiettivi di innovazione radicale e di grande rilevanza tecnologica e produttiva.

DALLA COMMISSIONE UE ALTRI 130 MLN PER TECNOLOGIE ‘ANTIDRONI’

La Commissione europea intensifica il proprio sostegno alle capacità degli Stati membri nel settore degli antidroni, mettendo a disposizione ulteriori 130 milioni di euro. Il nuovo finanziamento rientra negli sforzi dell’Ue per rafforzare la sorveglianza delle frontiere e migliorare la capacità di risposta alle nuove minacce alla sicurezza. La dotazione complessiva disponibile nell’ambito dei fondi per gli affari interni per le tecnologie di sorveglianza supera così il mezzo miliardo di euro. I finanziamenti consentiranno agli Stati membri di sviluppare la conoscenza della situazione sul terreno, proteggere meglio le frontiere esterne e far fronte ai rischi connessi all’uso non autorizzato od ostile dei droni. L’iniziativa integra i finanziamenti già disponibili per nell’ambito del Fondo europeo per la difesa, destinati alle tecnologie avanzate nel settore dei droni e degli antidroni.

DAL SUDORE CHECK-UP SENZA AGHI CON UN MICRO-SENSORE INDOSSABILE

E se in futuro un dispositivo indossabile potesse ricavare dal sudore informazioni utili sul nostro stato di salute? È la prospettiva a cui lavorano i ricercatori del Sensing Technologies Laboratory della Libera Università di Bolzano, dove vengono sviluppati sensori flessibili capaci di rilevare biomarcatori presenti nel sudore anche a concentrazioni molto basse. Uno dei progetti in corso su questa tematica ha sviluppato un sensore per rilevare contemporaneamente due citochine: l’interleuchina 6 e il fattore di necrosi tumorale alfa, associate a diverse condizioni patologiche dell’organismo, quali sepsi, cancro, Covid e morbo di Parkinson. Il sensore utilizza elettrodi a base di carbonio stampati su un supporto flessibile. Una soluzione relativamente economica e scalabile, pensata per adattarsi alla superficie del corpo e, in prospettiva, essere integrata in un dispositivo indossabile.