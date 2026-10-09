Incredula e ironica, Navi Pillay scherza e lancia una frecciata a Trump. Chi è la Nobel per la Pace 2026

ROMA – “Se applaudite ancora un po’, potrei condividere questo premio con Trump“: ha scherzato così Navanethem Pillay, Nobel per la pace 2026, con un riferimento ironico alla decisione della vincitrice dello scorso anno, María Corina Machado, di consegnare la propria medaglia al presidente degli Stati Uniti.

Un video delle prime reazioni della giurista sudafricana alla decisione annunciata a Oslo è stato diffuso anche dall’emittente britannica Bbc.

Di fronte ad alcuni giornalisti, applaudita da una piccola folla di sostenitori, Pillay ha premesso di non essere del tutto sicura che la notizia sia vera. “Dev’essere uno scherzo”, ha detto nel suo discorso improvvisato. “I vostri applausi significano tutto per me”, ha aggiunto. “Ma, da avvocata e giudice, voglio ancora verificare questa cosa”. La vincitrice dello scorso anno, la politica venezuelana María Corina Machado, aveva consegnato simbolicamente la propria medaglia a Nobel al presidente degli Stati Uniti nel gennaio scorso.

CHI È NAVI PILLAY

Come ha dimostrato appena dopo aver appreso del suo riconoscimento, al ‘Nobel per la pace 2026’ non manca l’ironia. Una dote che l’avrà accompagnata nelle sfide durissime superate nel corso della sua vita e della sua carriera. Pillay è stata infatti una pioniera della giustizia in un mondo in cui l’uguaglianza dei diritti era preclusa ai ‘non bianchi’ del suo Paese, il Sudafrica dell’apartheid. E lei, per di più, partiva da una posizione doppiamente svantaggiosa, quella di una donna-non-bianca.

La giurista sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay, vincitrice del Premio Nobel per la pace 2026, ha dedicato la vita alla difesa dei diritti umani, dalla lotta contro l’apartheid all’impegno per la giustizia internazionale. Nella sua biografia, negli ultimi anni, figurano anche le accuse di “genocidio” nella Striscia di Gaza rivolte a Israele.

PRIMA DONNA NON BIANCA GIUDICE DELL’ALTA CORTE IN SUD AFRICA

Figlia di un autista di autobus e cresciuta in un quartiere povero di Durban, in una famiglia di origine tamil, nel 1967 fu la prima donna ad aprire uno studio legale nella provincia del Natal, in pieno regime di segregazione razziale.

Durante l’apartheid difese diversi oppositori del governo. Divenne anche la prima donna non bianca a fondare un proprio studio legale e a essere nominata giudice dell’Alta Corte sudafricana.



LE STRAGI IN RUANDA, IL ‘GENOCIDIO’ A GAZA E LE ACCUSE A NETANYAHU, IL MYANMAR

Nel 1995 fu eletta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite giudice del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, dove prestò servizio per otto anni, quattro dei quali come presidente.

Dal 2008 al 2014, ha ricoperto l’incarico di Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, prima donna a guidare l’ufficio.

Più di recente, Pillay ha presieduto una commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite sui crimini commessi nei Territori palestinesi. In primo piano la Striscia di Gaza, teatro dell’offensiva israeliana seguita agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023.

In un rapporto pubblicato lo scorso anno, la commissione ha accusato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’allora ministro della Difesa Yoav Gallant di aver istigato al genocidio a Gaza. Presentando le conclusioni dell’indagine, Pillay ha detto che “la comunità internazionale non può rimanere in silenzio di fronte alla campagna genocida di Israele contro il popolo palestinese a Gaza”.

La Premio Nobel 2026 è anche giudice della Corte internazionale di giustizia nel procedimento contro il Myanmar, accusato di genocidio contro la minoranza musulmana dei Rohingya.

(video credit: agnes callamard/X, photo credit: Nobel price/X)