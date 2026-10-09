Salute, il chirurgo vascolare: “La CO₂ riduce l’uso del contrasto iodato”

ROMA – “Quando parliamo di anidride carbonica in chirurgia vascolare ci riferiamo essenzialmente all’impiego della CO₂ come mezzo di contrasto per visualizzare i vasi nel corso di una procedura mininvasiva endovascolare. La CO₂ è un gas che, una volta iniettato all’interno del sistema vascolare, ci permette di ottenere delle immagini angiografiche grazie alle sue specifiche caratteristiche fisiche, venendo poi rapidamente eliminata attraverso i polmoni. Viene impiegata nelle procedure arteriose al di sotto del diaframma, per esempio interventi di rivascolarizzazione degli arti inferiori oppure interventi di esclusione con endoprotesi di un aneurisma dell’aorta addominale. Può essere utilizzata sia come unico mezzo di contrasto sia, molto spesso, in associazione a piccole quantità del classico mezzo di contrasto iodato quando è necessario ottenere una definizione anatomica maggiore”. Lo chiarisce all’agenzia Dire il professor Rocco Giudice, direttore Uoc di Chirurgia Vascolare presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma.

CO₂ E BENEFICI PER IL PAZIENTE

L’esperto accende poi i riflettori sui pazienti che beneficiano della CO₂ e sui vantaggi che offre rispetto ai tradizionali mezzi di contrasto. “Sicuramente- afferma- il paziente che trae il maggior beneficio dall’utilizzo della CO₂ è quello nel quale vogliamo limitare l’esposizione al mezzo di contrasto iodato. Penso, quindi, al paziente con insufficienza renale cronica, che è molto vulnerabile al rischio di danno renale. Un altro gruppo importante è rappresentato dai pazienti con una storia di reazione avversa al classico mezzo di contrasto iodato. L’impiego della CO₂, dunque, ha un duplice vantaggio: non è nefrotossica, cioè non danneggia i reni, e non contiene iodio. E oggi, ormai, ci sono molti lavori in letteratura che confermano una minore incidenza di danno renale acuto quando si utilizza la CO₂ rispetto ai mezzi iodati”.

“In definitiva- sottolinea Giudice- è una tecnologia particolarmente interessante nel paziente complesso: mi riferisco ad un paziente anziano, con una arteriopatia periferica, diabetico, con una funzione renale ridotta e che deve fare, per esempio, una rivascolarizzazione degli arti inferiori. Sono proprio questi i casi in cui cerchiamo di ottenere le immagini angiografiche necessarie utilizzando prevalentemente CO₂, riservando invece il mezzo di contrasto iodato alle immagini nelle quali è realmente indispensabile”.

LIMITI NELL’UTILIZZO DELLA CO₂

Quali sono i principali limiti nell’utilizzo della CO₂ come mezzo di contrasto nel corso delle procedure endovascolari? “Innanzitutto l’utilizzo della CO₂- tiene a precisare il professore- non elimina automaticamente il rischio di danno renale, perché una procedura endovascolare può impattare sulla funzionalità del rene anche per motivi non legati alla nefrotossicità del mezzo di contrato iodato, come l’instabilità emodinamica del paziente, l’ateroembolia o anche la complessità della procedura stessa. Per quanto riguarda i limiti dell’angiografia con CO₂, quello principale è legato al fatto che la qualità delle immagini può essere inferiore a quella ottenuta con il mezzo di contrasto iodato e questo dipende molto dall’esperienza dell’operatore, così come dalla corretta gestione dell’iniezione. Possono poi comparire anche dei disturbi transitori come dolore o nausea, soprattutto con determinate modalità di somministrazione, ma diciamo che si riesce a gestire bene tutto con un corretto ed adeguato supporto anestesiologico. Vi sono infine precise limitazioni anatomiche di sicurezza: l’uso intra-arterioso della CO₂ non è indicato nelle procedure al di sopra del diaframma per il rischio di complicanze neurologiche. Questo è il motivo per il quale non mi sentirei di dire che la CO₂ sostituisce il mezzo di contrasto iodato, piuttosto ci permette di utilizzare meno mezzo di contrasto iodato, o annullarne addirittura del tutto l’utilizzo, nei casi in cui è opportuno farlo”.

EFFICACIA E SICUREZZA DELLA CO₂

Quanto è ormai consolidato l’impiego della CO₂ nella pratica clinica e quali evidenze scientifiche abbiamo sulla sua efficacia e sicurezza? “La CO₂ come mezzo di contrasto angiografico – chiarisce il chirurgo vascolare- non è una tecnologia sperimentale. Abbiamo ormai una buona esperienza clinica nelle procedure vascolari periferiche con CO₂ in pazienti con insufficienza renale. La letteratura e le più recenti linee guida della Società Europea di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare confermano proprio che, quando viene utilizzata correttamente secondo le indicazioni appropriate, l’angiografia con CO₂ è una modalità sicura ed efficace. Sappiamo dunque che la tecnologia funziona e sappiamo utilizzarla in sicurezza nei contesti clinici appropriati”.

GUARDANDO AL FUTURO

Infine uno sguardo al futuro. Secondo il professore, “l’uso dell’anidride carbonica diventerà sempre più diffuso nella chirurgia endovascolare, ne sono assolutamente convinto, soprattutto perché trattiamo una popolazione di pazienti sempre più anziana e complessa, nella quale la malattia renale cronica è frequente. La diffusione di questa tecnologia dipenderà sicuramente anche dalla formazione degli operatori, dalla disponibilità di sistemi di somministrazione dedicati per la CO₂ e, ovviamente, anche dalla produzione di altri studi clinici di buona qualità che consentiranno di validarne ulteriormente l’efficacia”. “Io credo, però, che il futuro non sarà necessariamente la sostituzione del mezzo di contrasto iodato con la CO₂. Vedo piuttosto una strategia ‘contrast-sparing’– conclude Rocco Giudice- ovvero una chirurgia endovascolare nella quale utilizziamo la quantità minima di mezzo di contrasto iodato necessaria, integrandola con la CO₂ e con tutte le altre tecnologie di imaging oggi disponibili”.