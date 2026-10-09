Cyberbullismo, 3 anni fa il suicidio di Vincent in diretta su Tik Tok. Sulle indagini si decide il 15 gennaio

BOLOGNA – È slittata al 15 gennaio l’udienza davanti al gip di Bologna Alberto Ziroldi per discutere l’opposizione alla richiesta di archiviazione dell’indagine per diffamazione a carico di una persona presentata dagli avvocati Fabio Anselmo e Daniele Benfenati, legali dei familiari di Vincent Plicchi. Plicchi, tiktoker 23enne (era conosciutissimo come ‘Inquisitor ghost‘), si suicidò in diretta social il 9 ottobre 2023 dopo essere stato vittima di cyberbullismo.

LA FAMIGLIA SI È OPPOSTA ALL’ARCHIVIAZIONE

Il 3 marzo dell’anno scorso, Ziroldi aveva disposto l’archiviazione per l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio, trasmettendo gli atti alla Procura per indagare sull’ipotesi di diffamazione. In seguito alla richiesta di archiviazione anche per questa ipotesi di reato, lo scorso 26 novembre Anselmo ha depositato l’opposizione che doveva essere discussa oggi, in cui si lamentano delle “carenze investigative” e si chiede di approfondire il ruolo di quattro persone in relazione alle false accuse di pedofilia lanciate online contro Plicchi.

C’È UNA SOLA INDAGATA E VIVE ALL’ESTERO

L’udienza odierna, che si è tenuta proprio nel giorno del terzo anniversario della morte del giovane, è saltata, spiega la collaboratrice di Anselmo presente oggi in Tribunale, perché “si è venuto a creare un piccolo intoppo relativo alla residenza dell’unica indagata al momento identificata”. La donna, infatti, “è residente all’estero, e questo richiede un processo di notifica un po’ più complesso, che quindi richiede dei tempi tecnici e che insomma adesso aspettiamo di vederne l’esito.

Perlomeno- aggiunge la legale- c’è l’interesse di procedere ad identificare e notificare correttamente in modo che le cose poi possano andare avanti senza che si creino successivamente dei difetti di nullità, e questa è una cosa che comunque accogliamo con favore”.

LE PAROLE DEL PAPÀ

Non nasconde la sua amarezza Matteo Plicchi, padre di Vincent, che parlando con i cronisti afferma che “c’è un’indagata che non è mai stata indagata, perché non è mai stata sentita e non sapevano dove fosse, quindi la notifica non è mai arrivata“. Plicchi ricorda poi che sulla vicenda “c’è un’interrogazione parlamentare: due giorni fa eravamo in Parlamento, c’è stata un’audizione e c’è un’interrogazione parlamentare a cui ci aspettiamo che il ministro Valditara prima o poi risponda“. Infine, ricordando che oggi è il terzo anniversario della morte del figlio, il padre di Vincent dichiara che “sembra una beffa questa convocazione per venire a perdere un po’ di tempo in Tribunale”, anche se poi aggiunge che “però non perdiamo del tempo, perché andiamo a gennaio”.