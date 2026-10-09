VIDEO| Doppia tromba d’aria a Marsala, nel trapanese. Danni a case e auto. Nove i feriti, tra cui quattro bambini

di Salvo Cataldo e Nadia Cozzolino

PALERMO – Paura a Marsala, in provincia di Trapani, per due trombe d’aria marine che hanno provocato danni a edifici, auto e zone di campagna. Divelti anche diversi pali della luce elettrica. I vigili del fuoco sono impegnati con cinque squadre su Marsala e su Petrosino. Colpita anche la sede di contrada Terrenove dell’istituto scolastico Alcide De Gasperi dove si sono registrati diversi i danni alla struttura e ci sarebbero anche dei feriti.

Le due trombe d’aria hanno provocato in totale nove feriti lievi, tra cui quattro bambini. Lo comunica l’Asp di Trapani, secondo cui la situazione ora “è sotto controllo dal punto di vista dell’emergenza sanitaria”. L’Asp ha attivato il Peimaf (Piano di emergenza interna per il massiccio afflusso di feriti) all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Al pronto soccorso sono giunti i quattro bambini e i cinque adulti, che dopo gli esami, anche strumentali, risultano con qualche ferita da taglio e qualche escoriazione. È stato attivato comunque anche il supporto psicologico per i pazienti.

I Vigili del Fuoco hanno riferito anche di danni in una scuola media di Petrosino e riferito che sono in arrivo squadre in rinforzo dai Comandi di Palermo e Agrigento per aiutare i comuni colpiti.

Video incredibile di Rosalba Pipitone, sempre da Marsala. Questo potrebbe essere il tornado siciliano più intenso da diversi decenni, ci sono auto scaraventate in giro. Seguiranno aggiornamenti pic.twitter.com/9Af9y9w0pY — Federico Pavan (@PavanFederico00) October 9, 2026

❗ATTENZIONE: Numerosi danni nella mattinata a Marsala (TP)a causa del passaggio di alcuni tornado.



Segnalate alcune auto sollevate per metri e tetri scoperchiati. Segnalate anche trombe marine al largo. Video e foto di "Sei di Marsala?". pic.twitter.com/wuJpKLnaFx — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) October 9, 2026

L’ondata di maltempo che sta investendo l’Italia, d’altronde, fa alzare la guardia in tutto il Centro-Sud. Per la giornata di oggi, le previsioni hanno previsto precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di temporale e localmente anche di forte intensità, su Basilicata, specie settori tirrenici e ionici, e su Calabria e Sicilia. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Nel Lazio e in Campania è stata diramata un’allerta meteo di livello arancione.

DANNI NEL NAPOLETANO, ALBERO CROLLA NEL CAPOLUOGO

In particolare, nel Napoletano si registrano diffusi allagamenti e ingenti danni, facendo confermare l’allerta fino alle ore 15 di domani, sabato 10 ottobre. Numerose le segnalazioni di disagi, anche nel capoluogo, tra cui quella di un albero crollato in via Guantai Nuovi, a pochi metri dal Municipio.

L’area è stata delimitata per le operazioni di messa in sicurezza, non risultano persone coinvolte nell’episodio. Scuole chiuse nella giornata di oggi in decine di comuni della provincia, come Afragola, Torre del Greco, Bacoli, Ercolano, Pozzuoli, Giugliano in Campania e tanti altri, mentre a Napoli sono chiusi cimiteri, parchi e impianti sportivi. A causa di un allagamento, l’Anas ha comunicato la chiusura, in entrambe le direzioni, della strada statale 7 Quater via Domitiana, all’altezza di Giugliano.

A Pozzuoli è crollata la parete di un supermercato, dove sono intervenuti i vigili del fuoco.