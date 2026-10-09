Alla giurista per i diritti umani Navanethem Pillay il premio Nobel per la pace 2026

ROMA – Il Premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navanethem Pillay, magistrata sudafricana di origine tamil, 85 anni, già giudice della Corte penale internazionale e Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti Umani dal 2008 al 2014. Tra i suoi incarichi anche quello di presidente del Tribunale penale internazionale per il Ruanda. Nella motivazione del riconoscimento, la giuria del Nobel ha evidenziato il suo impegno per promuovere la “pace” e il “diritto internazionale”.

Di recente, Pillay ha guidato una commissione d’inchiesta dell’Onu che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella Striscia di Gaza, tornato a inasprirsi dopo gli assalti armati di Hamas del 7 ottobre 2023 in Israele. Nel documento conclusivo dell’indagine, pubblicato lo scorso anno, si accusano il primo ministro Benjamin Netanyahu e il suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant di aver istigato al “genocidio” nella regione palestinese.

La magistrata aveva detto, presentando le conclusioni dell’inchiesta: “La comunità internazionale non può rimanere in silenzio di fronte alla campagna genocida di Israele contro il popolo palestinese a Gaza; quando emergono chiari segni e prove di genocidio, non agire per porvi fine equivale a complicità”.

Illustrazione di Niklas Elmehed, dal profilo X The Nobel Prize