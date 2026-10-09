venerdì 9 Ottobre 2026

È arrivata la prima neve: Sestriere e lo Stelvio, le immagini sui social

Ieri le prime nevicate in Italia, a Sestriere in Piemonte e al Passo dello Stelvio, in provincia di Bormio in Valtellina

di Marcella PirettiData pubblicazione: 9-10-2026 ore 11:34Ultimo aggiornamento: 9-10-2026 ore 11:36

BOLOGNA – L’autunno è iniziato da appena due settimane ed è arrivata già la prima neve. Ma dove? A Sestriere, in Piemonte, a 2.035 metri sul livello del mare, dove ieri sera a partire dalle 22 ha nevicato e anche un bel po’. Sui social rimbalzano foto e video della prima copiosa nevicata sul Comune più alto d’Italia. Un bellissimo video arriva, poi, anche dal Passo dello Stelvio a 2758 metri, nel Comune di Bormio, che si trova in provincia di Sondrio a due passi dall’Alto Adige. I video di Sestriere sono stati pubblicati su Instagram da @thewildcrippe, quello del Passo dello Stelvio da @ilmagiconatale_official.

Nevicate, anche se di minor entità, anche fino a 1.600 metri di quota sulle Alpi piemontesi, anche tra le alte valli di Susa e Chisone. Si è imbiancata ad esempio la località di Claviere.

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