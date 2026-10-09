Dovevano prendersi cura di un anziano, invece gli hanno svuotato il conto di oltre 400.000 euro: denunciate 2 badanti

MILAO – Si sarebbero indebitamente appropriati di denaro di un uomo affidato alle loro cure le due donne, una di nazionalità italiana e l’altra di nazionalità polacca, nei confronti delle quali le fiamme gialle del Comando provinciale Varese hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, per un valore complessivo di oltre 400mila euro, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese.

L’INDAGINE E IL SEQUESTRO

L’attività è scaturita dalla denuncia presentata dalla figlia di un anziano signore che, dopo il decesso di quest’ultimo, rilevando movimentazioni anomale sui conti del defunto padre, ha sporto formale denuncia-querela nei confronti delle due donne a cui l’anziano genitore era stato affidato.

Gli accertamenti, svolti dai finanzieri della Compagnia Saronno, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Varese, hanno dunque permesso di appurare come le indagate, abusando della delega ad operare sui conti di proprietà dell’uomo avessero, in prossimità e subito dopo il decesso, disinvestito fondi per oltre 400mila euro, trasferiti poi su altri conti per il tramite di assegni circolari e reimpiegati per sottoscrivere ulteriori fondi/polizze. In aggiunta, su quest’ultimo conto, sono state convogliate somme fino a costituire la provvista complessiva di 1,2 milioni di euro e documentati giroconti e acquisti di oro o altri valori per oltre 60mila euro.

Al termine delle indagini, il Gip del Tribunale di Varese ha disposto il sequestro preventivo di una polizza assicurativa del valore di oltre 400mila euro nei confronti delle due donne denunciate alla Procura della Repubblica per il delitto di appropriazione indebita.