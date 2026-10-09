Legge elettorale, Arianna Meloni: “Siamo nella Terza Repubblica, Giorgia il primo premier”

ROMA – “Mettiamo finalmente fine alla stagione dei governicchi degli inciuci e restituiamo ai cittadini la possibilità di scegliere per chi votare. È un’eredità che lasciamo alla nazione e ne siamo orgogliosi“. Lo dice Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio e responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, commentando in una intervista al Corriere della Sera il via libera alla legge elettorale.

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Un provvedimento che però non vuole chiamare premierato. “Preferisco chiamarla Terza Repubblica. E Giorgia Meloni è il primo presidente del Consiglio della Terza Repubblica”, dice. Quanto ai possibili timori che la legge possa essere bocciata dalla Corte Costituzionale, spiega: “Abbiamo lavorato a questa riforma per mesi, limando, dialogando con le opposizioni, accogliendo alcuni rilievi che ci erano stati posti dai giuristi”, dunque “siamo convinti che sia una buona legge. E, francamente, non credo che sia una gran mossa per le opposizioni fare campagna elettorale per il tramite della Consulta. Gli italiani hanno bisogno di risposte e di proposte concrete”.

Arianna Meloni risponde poi alle polemiche sollevate dall’opposizione riguardo alle mancate garanzie per l’equilibrio di genere. “Le donne non si aiutano con le quote, si sostengono con atti concreti che le mettano in condizione di esprimere il proprio talento. Ed è con il governo guidato da Giorgia Meloni che le donne hanno raggiunto il record occupazionale in Italia- aggiunge- Certo, c’è ancora molto da fare, soprattutto fuori dai palazzi. Non è assicurando alle elette del campo largo di tornare a occupare il proprio scranno che si sostengono le donne. Detto questo, la nuova legge elettorale assicura l’alternanza nelle liste e non sta scritto da nessuna parte che i capilista debbano essere uomini. Come Fratelli d’Italia candideremo semplicemente i profili migliori. Pd e M5S sono liberi di scegliere i propri criteri”.

ARIANNA MELONI: VANNACCI? ORMAI FA PARTE DEL CAMPO LARGHISSIMO

“Non siamo interessari a vincere per non governare. Ormai Vannacci fa parte del campo larghissimo. Magari potrebbe pensare di partecipare alle primarie. E forse avrebbe pure qualche chance”, dice poi rispondendo a una domanda su una possibile alleanza con il Generale leader di Futuro Nazionale in caso di pareggio alle elezioni con la nuova legge elettorale.