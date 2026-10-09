Vajont, sono passati 63 anni: morirono 1.917 persone. La frana, la diga, Longarone spazzato via

VENEZIA – “Una ferita ancora aperta per la nostra terra“: è la tragedia del Vajont che colpì Longarone (in provincia di Belluno) il 9 ottobre 1963. La sera di quel giorno, alle 22.39 circa 270 milioni di metri cubi di roccia si staccarono dal Monte Toc e precipitarono nel bacino artificiale del Vajont. L’enorme massa d’acqua sollevata dalla frana superò la diga e si abbatté sulla valle, spazzando via Longarone e colpendo anche le comunità di Erto e Casso. Morirono 1.917 persone. Ma “chi vede oggi Longarone con le sue frazioni, la conosce per come è risorta. Dalla forza e dalla resilienza dei cittadini sopravvissuti ha preso forma un centro produttivo tra i più affermati e noti” del Veneto. “Ma nel suo Dna c’è il dolore ancora vivo e incancellabile di tante famiglie provate e di una comunità che non può dimenticare quasi 2.000 vittime innocenti, tra i quali almeno 487 bambini, sacrificate alla colpevole spregiudicatezza dell’uomo quando ritiene di poter asservire la Natura, ignorandone i messaggi pur di seguire un interesse materiale”. Sono parole del presidente del Veneto, Alberto Stefani, alla vigilia del 63esimo anniversario della tragedia del Vajont, che segna un “doveroso momento di memoria verso le vittime e di vicinanza ai familiari, di solidarietà a chi è sopravvissuto”, ma anche il momento “per riconoscere il valore di una comunità intera che pur segnata irrimediabilmente dall’orrore, ha trovato la forza di risorgere”. Stefani evidenzia che “nemmeno la difficoltà nel vedersi riconosciute le legittime aspettative di giustizia ha fermato i superstiti che, sebbene annientati, hanno dimostrato la capacità di rialzarsi, vero modello di quella tenacia che è patrimonio identitario di noi veneti”.

Il ricordo del Vajont dice anche che “ambiente e sviluppo non devono essere avversari”, che è “fondamentale creare energia, lavoro e crescita sociale garantendo nello stesso tempo tutta la protezione necessaria al territorio e ai suoi abitanti. A questa coscienza si deve ispirare qualsiasi programmazione di opere e infrastrutture che voglia essere consapevole e sostenibile, guardando al bene della comunità prima che al profitto. A ricordarlo ogni anno giunge il 9 ottobre con il doloroso anniversario”. Il Cimitero di Fortogna, “simbolo materiale della tragedia” è dunque “un messaggio vivo che invita tutti a meditare sul rapporto dell’uomo con la natura e in cui ognuno, a cominciare da noi amministratori e rappresentanti delle Istituzioni, sente che condizioni di sicurezza per i cittadini e garanzie di giustizia sono irrinunciabili in una società”, conclude Stefani.

E anche Elisa De Berti (Lega-Liga Veneta), presidente della Seconda commissione del Consiglio regionale del Veneto, sottolinea l’importanza di luoghi che, anche a distanza di tanti anni, “riescono a trasmettere tutta la drammaticità di ciò che è accaduto. Ho avuto occasione di visitare più volte la diga del Vajont e i territori colpiti dalla tragedia. Ogni volta è un’esperienza che lascia il segno”. Quei luoghi fanno percepire “il dolore, la sofferenza e il peso di quanto accaduto“. E dunque, ricordando “una tragedia che poteva e doveva essere evitata”, bisogna “anche avere il coraggio di guardare alle cause: non fu soltanto la forza della natura a provocare il disastro. Ci furono rischi conosciuti, segnali sottovalutati e responsabilità umane“. Il Vajont “continua a parlarci. E ci ricorda che il progresso e la realizzazione delle grandi opere devono sempre andare di pari passo con la conoscenza, la prudenza e la responsabilità”, conclude De Berti.