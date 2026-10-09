Diesel da record: mai “un margine così ampio” con la benzina

MILANO – Nel loro insieme, la riduzione della capacità di raffinazione e l’esaurimento delle scorte “stanno provocando un’impennata dei prezzi dei carburanti. L’economia globale si trova ad affrontare uno shock nel settore della raffinazione che si somma a quello dei prezzi del petrolio, colpendo in particolare il diesel“. I consumatori finali hanno già sperimentato prezzi elevati per benzina e diesel, al netto dell’inflazione, per diversi anni nel corso del decennio 2010-2019, ma “mai prima d’ora il prezzo al dettaglio del diesel aveva superato quello della benzina con un margine così ampio”. Così gli analisti Usa Jesse Thompson and Garrett Golding, nel loro ultimo editoriale pubblicato online dalla Federal Reserve Bank of Dallas.

La situazione del diesel, puntualizzano gli analisti, “è ancora più critica in Europa, dove la riduzione delle esportazioni di carburante dalla Russia e dal Medio Oriente ha avuto un impatto maggiore. Negli ultimi mesi, gli importatori europei si sono rivolti sempre più agli Stati Uniti per l’approvvigionamento di distillati, come il diesel”. E anche le restrizioni alla navigazione sul Reno, importante via di trasporto per i prodotti energetici, dovute ai bassi livelli dell’acqua, “hanno contribuito alle difficoltà di approvvigionamento dell’Europa”.